Туляк задолжал по алиментам почти миллион рублей

Фото из архива Myslo.

Судебные приставы вместе с полицией разыскали 43-летнего туляка, который уклонялся от алиментов на содержание несовершеннолетних сыновей. В общей сложности он задолжал около миллиона рублей.

Мужчина официально нигде не работал, у него отсутствовало имущество. При этом он не проживал по месту регистрации и скрывался от судебных приставов.

Суд признал неплательщика виновным и назначил ему 120 часов обязательных работ, а также 10 суток административного ареста.

Если после отбывания наказания алиментщик не примет мер по оплате задолженности, его могут привлечь к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ.