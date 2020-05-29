Фото из архива Myslo.
Туляк задолжал по алиментам почти миллион рублей
Мужчину наказали десятью сутками ареста и 120 часами обязательных работ.
Судебные приставы вместе с полицией разыскали 43-летнего туляка, который уклонялся от алиментов на содержание несовершеннолетних сыновей. В общей сложности он задолжал около миллиона рублей.
Мужчина официально нигде не работал, у него отсутствовало имущество. При этом он не проживал по месту регистрации и скрывался от судебных приставов.
Суд признал неплательщика виновным и назначил ему 120 часов обязательных работ, а также 10 суток административного ареста.
Если после отбывания наказания алиментщик не примет мер по оплате задолженности, его могут привлечь к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ.
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