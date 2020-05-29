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Туляк задолжал по алиментам почти миллион рублей
Фото из архива Myslo.

Туляк задолжал по алиментам почти миллион рублей

Мужчину наказали десятью сутками ареста и 120 часами обязательных работ.

Судебные приставы вместе с полицией разыскали 43-летнего туляка, который уклонялся от алиментов на содержание несовершеннолетних сыновей. В общей сложности он задолжал около миллиона рублей.

Мужчина официально нигде не работал, у него отсутствовало имущество. При этом он не проживал по месту регистрации и скрывался от судебных приставов.

Суд признал неплательщика виновным и назначил ему 120 часов обязательных работ, а также 10 суток административного ареста.

Если после отбывания наказания алиментщик не примет мер по оплате задолженности, его могут привлечь к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ.

 

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Автор: Валерия Дьячкова
сегодня, в 17:23 0
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