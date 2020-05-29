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Тулякам разрешили гулять по Казанской набережной

Тулякам разрешили гулять по Казанской набережной

Но детская площадка на ней по-прежнему будет закрыта.

29 мая губернатор Алексей Дюмин внес дополнения в Указ № 41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области».

Согласно новой редакции документа, действие некоторых ограничений, введенных в рамках режима повышенной готовности, в регионе продлено до 15 июня.

Другие ограничения, например, на работу летних веранд и летних кафе, сняты.

Отменено ограничение на прогулки и отдых на общественных пространствах и скверах. Теперь гулять, причем без маски можно не только в парках культуры и отдыха, но и по Казанской набережной в Туле, других общественных пространствах.

Правда, по словам председателя правительства Тульской области Валерия Шерина, детские площадки будут по-прежнему недоступны.

– Большие детские игровые площадки на Казанской набережной и в Центральном парке культуры и отдыха им. Белоусова всегда очень востребованы, там всегда много детей. Сейчас это создает риск распространения инфекции. Поэтому эти площадки будут закрыты. Что касается других детских площадок в общественных пространствах, то решение об их открытии будет принимать администрация муниципалитетов в зависимости от их загруженности, – пояснил Валерий Шерин.

В Указе губернатора больше нет ограничений на занятия спортом на свежем воздухе (напомним, ранее Роспотребнадзор требовал, чтобы между занимающимися было не менее 5 метров и не более двух человек на площадке).

Тулякам и жителям области по-прежнему запрещено находиться на пляжах зон отдыха.

– Мы готовим их к открытию летнего сезона, но до 15 июня там находиться запрещено, – пояснил Валерий Шерин.

Все изменения вступят в силу с 1 июня 2020 года.

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Татьяна Алексеева
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