Какая погода ждет туляков в первые дни лета

Фото из архива Myslo.

У нас для вас не очень приятные новости.

В последние дни мая в Тульскую область ненадолго заглянет лето. По прогнозам синоптиков, в пятницу и субботу воздух прогреется от 22 до 27 градусов тепла. Ожидаются дожди, а местами сильные ливни.

Затем резко похолодает до 17 градусов — такая погода регион ждет уже в воскресенье, 31 мая.

В первые дни лета жары не предвидится: 1 и 2 июня температура воздуха будет около 15 градусов. После это в Тульскую область придет потепление.