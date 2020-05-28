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Какая погода ждет туляков в первые дни лета
Фото из архива Myslo.

Какая погода ждет туляков в первые дни лета

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В последние дни мая в Тульскую область ненадолго заглянет лето. По прогнозам синоптиков, в пятницу и субботу воздух прогреется от 22 до 27 градусов тепла. Ожидаются дожди, а местами сильные ливни.

Затем резко похолодает до 17 градусов — такая погода регион ждет уже в воскресенье, 31 мая.

В первые дни лета жары не предвидится: 1 и 2 июня температура воздуха будет около 15 градусов. После это в Тульскую область придет потепление.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:53 +3
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