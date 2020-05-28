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Прокуратура не нашла нарушений в оплате труда медиков Новомосковской больницы

Прокуратура не нашла нарушений в оплате труда медиков Новомосковской больницы

Ранее медработники в видеообращении пожаловались на недоплату.

Прокуратура Тульской области провела по обращению медиков проверку в ГУЗ «Новомосковская городская клиническая больница».

Прокурорские работники не нашли нарушения прав медиков в оплате труда и оснований для принятия мер прокурорского реагирования не обнаружили.

Прокуратура организовала встречу трудового коллектива ГУЗ «Новомосковская городская клиническая больница» со специалистами: представителями прокуратуры области, новомосковского следственного отдела СУ СК, минздрава и министерства по контролю и профилактике коррупционных нарушений, а также Тульской федерации профсоюзов. На встрече медикам разъяснили действующее законодательство и основания производства выплат стимулирующего характера.

 

Медики Новомосковской горбольницы 21 мая опубликовали обращение в Youtube, в котором выступили «за надбавки сотрудникам приемного отделения по контакту с COVID-19» и потребовали: «Верните наши выплаты!»

Министерство здравоохранения Тульской области в ответ на обращение разъяснило медикам принципы начисления зарплаты. 

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 14:17 −1
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