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В Тульской области стартует виртуальный марафон «Тульский кремль и города Большой Засечной черты»
Фото Алексея Пирязева и пресс-службы правительства Тульской области.

В Тульской области стартует виртуальный марафон «Тульский кремль и города Большой Засечной черты»

Яркий и насыщенный культурно-просветительский марафон начнется 1 июня и продлится 12 недель лета.

Виртуальный культурно-просветительский летний марафон «Тульский кремль и города Большой Засечной черты» — это череда тематических недель, посвященных историческим городам Тульской области.

С 1 июня по 30 августа тулякам предлагают побывать во всех 12 городах Большой Засечной черты. Виртуальные экскурсии и лекции, мастер-классы и конференции, конкурсы и викторины, концерты, театральные постановки и еще много интересного – всё это ждет вас этим летом, но только онлайн, на сайте тульский кремль. рф.

– Празднование 500-летия кремля и Большой Засечной черты — это серьезное федеральное мероприятие, к которому мы готовились три года, – рассказала министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина. – За это время были отреставрированы исторические здания, учреждения культуры, открылись, обновились или готовятся к открытию новые музейные экспозиции, подготовлены новые экскурсионные программы. Ждут гостей, конечно же в будущем, новые туристические продукты.

Сегодня мы презентуем новый продукт, уникальный — такого не было еще в Тульской области, в нем собраны обобщающие творческие инициативы всего нашего региона.

Это большой виртуальный культурно-просветительский марафон «Тульский Кремль и города Большой Засечной черты». 12 недель лета мы разделили на 12 территорий — Тулу и 11 малых исторических городов и поселений Тульской области, которые мы расположили по алфавиту. Стар проекта 1 июня. Первый город — Алексин.

Алексин (с 1 июня). Запланировано более 20 мероприятий. Среди них видеовыставка «Алексин — защитник южных границ», видеообзор изданий «О славном граде на Оке», концерт биг-бэнда губернаторского духового оркестра и струнной группы тульского филармонического симфонического оркестра «Музыка из распахнутого окна», региональные краеведческие онлайн-чтения «Города Большой Засечной черты» и многое другое.

Белев (с 8 июня). Тематические онлайн-викторины, лекции, экскурсии, выставки, концерт классической и духовной музыки.

Богородицк (с 15 июня). Фильм-театрализованная экскурсия «История Богородицка от города до «цветника» императрицы», видеорассказы о достопримечательностях, конкурсы.

Венев (с 22 июня). Онлайн-выставка о стрелецких слободах, окружавших город, прямая трансляция пешеходной экскурсии по его исторической части.

Дедилово (с 29 июня). Гастрономические рубрики «Окрошка по-дедиловски», «Дедиловские огурчики», «Дедиловские пироги», «Дедиловский чаек» и др., большой виртуальный проект, посвященный фестивалю «Дедославль», краеведческий геокруиз.

Дубна (с 6 июля). Презентация фестиваля «Наследие Мосолова».

Епифань (с 13 июля). Челлендж «Города Засечной черты — форпосты России. Епифань». Виртуальный 3D-тур по уездному городу Епифани «500 лет спустя…».

Крапивна (с 20 июля). Нон-стоп «Крапивна — малая родина», проекты по искусству.

Одоев (с 27 июля). Тематические засечные посты, онлайн-экскурсии.

Плавск (с 3 августа). Мастер-класс этнофитнесу, «Молодецкие забавы», фолк-фестиваль «Воспой над Плавой».

Чекалин (с 10 августа). Видеомост «Соборная гора (Чекалин) — Институт археологии РАН (Москва)», виртуальное путешествие «Самый маленький город России — Чекалин», видеоквест «Лихвин-град», фотоконкурс «Лихвинские красоты», гастрономический мастер-класс «Готовим вместе уху по-лихвински».

Тула (с 17 августа). Медиамост — поздравление городов-побратимов, онлайн-дискуссии, экскурсии и лекции, тематические фестивали, викторины и квесты.

С 24 по 30 августа пройдет неделя Тульского кремля: лекции, мастер-классы, поздравления от кремлей России и зарубежных партнеров.

– Пандемия коронавирусной инфекции внесла значительные коррективы в жизнь каждого человека. Мы были также вынуждены приостановить наши путешествия. Именно это заставило нас активизировать работу в онлайн пространстве и туристическая отрасль активно развивается сейчас именно онлайн, – говорит председатель комитета по развитию туризма Лариса Соломатина. – В Тульской области работает единый туристический портал visittula.com и наше мобильное приложение. Мы взаимодействуем с нашим федеральным агентством по развитию туризма, используем их ресурсы Russia.travel

Мы увеличили свою активность в социальных сетях: мастер-классы, фотоконкурсы, уроки английского языка и многое другое. Формат онлайн марафона хорошо вписывается в то, что сейчас происходит. Вынужденную паузу в туризме мы используем для формирования отложенного спроса. У туроператоров формируется огромное количество новых уникальных турпродуктов, связанных с городами Большой Засечной черты. Всё это, после снятия всех ограничений, позволит нам привлечь в регион еще больше туристов.


Подробная информация и афиша на сайте «500-летие Тульского кремля» (тульский кремль.рф), туристическом портале Тульской области (visittula.com) и федеральном портале «Культура.РФ».

Отметим еще раз, что все онлайн мероприятия пройдут на сайте тульскийкремль.рф.

– Когда мы год назад запускали сайт, посвященный 500-летию Тульского кремля, «тульскийкремль.рф», стояла задача быть информационным сопровождением тех мероприятий, которые должны были пройти в регионе, – рассказывает заместитель председателя комитета по печати и массовым коммуникациям Тульской области Полина Миронова. – Это был новостной портал.

Но жизнь внесла свои коррективы. И сейчас этот сайт становится главной площадкой проведения всех мероприятий.

Он будет меняться прямо в процессе проведения марафона, будут появляться новые вкладки. Расписание марафона, а также афиша мероприятий размещена на главной странице сайта в слайдере. Наполнение информацией будет проходить в ежедневном режиме. Сайт станет удобным интерфейсом для просмотра. Это онлайн экскурсии по музейным экспозициям, виртуальные прогулки по городу, мастер-классы старинных ремесел, выставки, концерты, а также видео-конференции с видными историками, археологами, деятелями культуры и многое-многое другое.

Во вкладке «Экскурсии» будут выложены самые интересные онлайн экскурсии марафона. И в дальнейшем их можно будет посещать и по окончании марафона. В разделе «СМИ о нас» – самые интересные статьи, сюжеты, ролики, программы, фильмы и проекты, которые готовят наши региональные и федеральные СМИ о 500-летии Тульского кремля.

Что касается очных мероприятий к 500-летию Тульского кремля, то решение об их проведении будет приниматься исходя из эпидемиологической ситуации и требований Роспотребнадзора.

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Автор: Лариса Тимофеева
сегодня, в 13:30 0
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