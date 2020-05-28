COVID-19 – отрицательно: какие справки нужны для похода в бассейн

Фото из архива Myslo.

Справку с результатом необходимо оформлять за один день перед каждым посещением бассейна, заявили в минздраве.

На сайте Тульского областного министерства здравоохранения появилось разъяснение по поводу получения дополнительной справки для посещения бассейна.

Для того чтобы посетить бассейн, гражданам необходимо оформить справку в поликлинике по месту жительства об отсутствии новой коронавирусной инфекции. Это можно сделать по телефону горячей линии учреждения или по телефону вызова врача на дом. Готовое заключение можно получить на стойке информации в регистратуре или на свою электронную почту.

Справка выдается в произвольной форме, но с обязательными реквизитами государственного учреждения здравоохранения Тульской области.

Мы проверили, как работает инструкция минздрава. Позвонили в поликлинику горбольницы № 1 на ул. Мира — по месту приписки, как указано в рекомендациях минздрава. В регистратуре нам пояснили, что «врач вашего участка в отпуске, а дежурный сегодня работает инфекционистом». И предложили прийти за справкой лично, так как «врачу надо обязательно посмотреть на вас».

Правда, после ссылки на рекомендации минздрава — выдавать справку дистанционно — записали данные (ФИО, дату рождения, место жительства и телефон) и пообещали выслать ее на электронную почту.

Позже перезвонил доктор. Уточнил, все ли с нами в порядке, точно ли мы хотим идти в бассейн и пообещал прислать справку на электронную почту.

Правда, никто не сказал, как быстро делают эту справку и придет ли она на электронку в тот же день.

Мы выразили сочувствие медикам по поводу увеличения бумажной работы. Ведь как указано в разъяснении Роспотребнадзора, данную справку необходимо оформлять за день перед каждым посещением бассейна!

Напомним, с 12 мая указом губернатора Тульской области возобновлена деятельность плавательных бассейнов, но с определенными условиями.

В Роспотребнадзоре дали четкие предписания, которые нужно соблюдать в обязательном порядке.

На сегодняшний день открыты два бассейна ТулГУ. Цена посещения прежняя, изменилось только расписание.

Начал работать бассейн фитнес-центра «Фитнес-парк» на ул. Немцова. Причем он работает не только для клиентов клуба, но и для всех желающих. За 60 минут придется выложить 500 рублей, за персональную тренировку с тренером 1200 руб. Но обязательное условие — предварительная запись на сеанс. Расписание, увы, нигде не выложено, поэтому придется каждый раз звонить в клуб.

От редакции. Мы попросили предоставить для публикации расписание и вот, пожалуйста, кто хочет поплавать?

Бассейн ТГПУ им. Л. Н. Толстого закрыт предварительно до 31 мая. Откроется ли он с 1 июня, пока неизвестно.

Закрыт и бассейн при ЦО № 22 на улице Ложевой. Также закрыты бассейны МАУ «Спортивные объекты» (бассейн на ул. Степанова, ФОК «Ленинский»).

Большой бассейн на стадионе «Арсенал» планирует открыться с 1 июля и тоже по предварительной записи. Расписание пока нигде не выложено, но в официальной группе vk есть предупреждение — в расписании возможны изменения.

Бассейн в фитнес-центре «Гоголь» планируют открыть с 16 июня. Но работать он будет только для членов клуба.