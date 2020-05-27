В Тульской области готовят к открытию 55 пляжей

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В тульском ГУ МЧС России состоялось совещание по подготовке к купальному сезону.

Тульские пляжи будут открыты для посетителей после снятия ограничений, введенных для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Начальник отдела безопасности людей на водных объектах регионального ГУ МЧС России Дмитрий Мудров сообщил, в летом туляки смогут отдохнуть на 55 пляжах. Также готовятся к открытию 3 открытых бассейна и 3 пляжа в детских оздоровительных лагерях.

– Водолазный осмотр проводится согласно графику, уже обследовано 39 мест отдыха. Муниципалитетам рекомендуется продолжить работу по оборудованию и допуску пляжей к купальному сезону, а также организации дополнительных мест отдыха, чтобы все пляжи смогли начать свою работу сразу после снятия ограничений, – сказал Дмитрий Мудров.

Руководитель тульского ГУ МЧС Алексей Павлов отметил, что в ближайшие два-три года необходимо увеличить количество оборудованных пляжей, во избежание посещения гражданами несанкционированных мест отдыха.