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Тульских призывников перед отправкой в войска тестируют на коронавирус
Фото из архива MySlo

Тульских призывников перед отправкой в войска тестируют на коронавирус

На сборном пункте действует барьерный контроль и работают дезинфекторы.

Губернатор Алексей Дюмин обсудил с военкомом Тульской области Александром Сафроновым организацию призыва на военную службу. Он продлится до 15 июля. В армию отправятся более 1500 жителей региона. Они будут служить в Западном военном округе, во всех родах и видах войск.

Доставка призывников на сборный пункт области от районных военкоматов будет проводиться с соблюдением всех санитарных норм. Задействован отдельный автотранспорт, который проходит специальную обработку. На сборном пункте регулярно проводится дезинфекция.

Потоки сотрудников и призывников разделены. Каждый призывник проходит барьерный контроль с измерением температуры тела и тестируется на COVID-19. Дальнейшие мероприятия проводятся только после получения отрицательного результата.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:44 0
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Алексей ДюминАлександр Сафронов
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Тульская область

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