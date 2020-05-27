Тульских призывников перед отправкой в войска тестируют на коронавирус
На сборном пункте действует барьерный контроль и работают дезинфекторы.
Губернатор Алексей Дюмин обсудил с военкомом Тульской области Александром Сафроновым организацию призыва на военную службу. Он продлится до 15 июля. В армию отправятся более 1500 жителей региона. Они будут служить в Западном военном округе, во всех родах и видах войск.
Доставка призывников на сборный пункт области от районных военкоматов будет проводиться с соблюдением всех санитарных норм. Задействован отдельный автотранспорт, который проходит специальную обработку. На сборном пункте регулярно проводится дезинфекция.
Потоки сотрудников и призывников разделены. Каждый призывник проходит барьерный контроль с измерением температуры тела и тестируется на COVID-19. Дальнейшие мероприятия проводятся только после получения отрицательного результата.