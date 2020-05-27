В Новомосковске полицейские задержали наркодилера с полкило героина

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

Мужчина попытался сбыть три порции наркотика через закладки, при себе у него было ещё 17 свертков, подготовленных к сбыту.

В Новомосковске сотрудники полиции задержали подозреваемого в попытке сбыта героина. Полицейские получили информацию о мужчине, приезжающем в город для распространения наркотиков через закладки.

Сотрудники УКОН УМВД России по Тульской области и при силовой поддержке спецназовцев подразделения «Гром» задержали подозреваемого. Он пытался сбыть через тайники три свёртка с наркотиком, ещё 17 были обнаружены у него при личном досмотре в присутствии понятых.

Кроме того, как уточнили в пресс-службе регионального УМВД, в съёмной квартире злоумышленник хранил почти полкилограмма героина. Возбуждено и расследуется уголовное дело ст. 30, ст. 228.1 УК РФ. Полицейские выясняют все детали противоправной деятельности 35-летнего мужчины.