Дачники из СНТ «Рассвет-2» в Туле: грязь с недостроенной дороги течет прямо в наши пруды!

Председатель СНТ «Рассвет-2» Вячеслав Комаров и дачница Валентина Давыдова: «Когда-то в этом пруду люди купались и ловили рыбу, а теперь такой грязной водой и огороды поливать страшно!»

Дачные пруды, из которых садоводы поливают участки, засоряют стоки с Торховского проезда: с недостроенной дороги в воду текут грязь и шлак.

СНТ «Рассвет-2» находится в Пролетарском районе, между Венёвским шоссе и Торховским проездом, которые уже давно (еще по генплану Тулы от 2007 года) планировалось соединить дорогой. Вновь об этом заговорили в 2012-м, а в прошлом году в Торховском проезде положили асфальт. Но не до конца: часть дороги так и осталась грунтовой, ее продолжают разбивать большегрузные машины, которые возят шлак и другие отходы производства на расположенный рядом завод.

— В дожди дорогу по Торховскому проезду заливает, размывает. И кто-то додумался прорыть сточную канаву, по которой грязь и шлак стекают прямо в наши пруды, — говорит председатель СНТ «Рассвет-2» Вячеслав Комаров. — Раньше здесь была чистая вода, мы запускали сюда мальков рыб, люди отдыхали, рыбачили. Мы своими силами устраивали субботники, чистили пруды. Но за последние два года водоемы загадились капитально: вода коричневая, мутная, рыба гибнет. А люди вынуждены этой грязью поливать огороды…



С грунтовки прорыта канава, по которой грязь вперемешку со шлаком течет прямо в пруд.

Загрязнение пруда — не единственная экологическая проблема в этой части района: дачники жалуются, что на протяжении всего Торховского проезда есть многочисленные свалки — мусор, покрышки, стройматериалы, непонятные отходы в мешках — которые годами не убираются. В ответ на обращение «Слободы» по этому вопросу глава Пролетарского тер- управления Сергей Шестаков пообещал разобраться и выслать на место специалиста.

Торховский проезд — один из подъездных путей к СНТ, и ездить по нему сложно и страшно: полотно всё в ямах и колеях, дорога извилистая, с крутыми поворотами, освещения нет, а железнодорожный переезд (на промышленной ветке, соединяющей заводы) не оснащен никакими предупреждающими знаками. По словам дачников, зимой здесь произошло ДТП с ж/д составом и автомобилем, после чего дорогу перекрыли бетонными блоками, которые весной убрали.

— В ответ на наше обращение по поводу продолжения ремонта дороги нам ответили, что данный участок не отремонтирован ввиду того, что он является бесхозным, — говорят дачники. — Пока решаются вопросы собственности, мы мучаемся от пыли и выбоин по пути на дачу и наблюдаем, как погибают наши водоемы…

Активисты СНТ направили обращения губернатору Тульской области, в прокуратуру, природоохранную прокуратуру и Росприроднадзор, а также в главное управление по Пролетарскому округу.