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В Тульской области 105 новых случаев коронавируса
Фото из архива Myslo.

В Тульской области 105 новых случаев коронавируса

За всё время COVID-19 заболели 3318 жителей региона.

По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в Тульской области зарегистрировано 105 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей Тулы, Донского, Алексинского, Богородицкого, Веневского, Воловского,  Ефремовского, Заокского, Кимовского, Киреевского, Куркинского, Новомосковского, Плавского, Суворовского, Узловского, Щекинского и Ясногорского районов. Все своевременно изолированы.

Напомним, ранее региональный оперштаб сообщил, что Тульская область предположительно уже достигла пика заболеваемости коронавирусом.

 

За последние сутки в России выявлено 8915 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 41,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 174 летальных исхода. За сутки полностью выздоровело 12 331 человек.

Всего на сегодняшний день в стране выявлено 362 342 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3807 летальных исходов, выздоровело 131 129 человек.

Сюжет: Коронавирус
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