В Пролетарском районе Тулы снесли ветхие дома

Фото пресс-службы администрации Тулы.

На территории Пролетарского территориального округа Тулы продолжаются работы по ликвидации ветхих жилых помещений, а также многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу.

Накануне рабочие снесли одноэтажные деревянные жилые дома на улице Пролетарской и в Кладбищенском переулке.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, снос идет с применением ручного труда и без привлечения средств механизации.