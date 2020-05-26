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В Пролетарском районе Тулы снесли ветхие дома
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Пролетарском районе Тулы снесли ветхие дома

Работы прошли без привлечения средств механизации.

На территории Пролетарского территориального округа Тулы продолжаются работы по ликвидации ветхих жилых помещений, а также многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу.

Накануне рабочие снесли одноэтажные деревянные жилые дома на улице Пролетарской и в Кладбищенском переулке.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, снос идет с применением ручного труда и без привлечения средств механизации.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 09:40 +2
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