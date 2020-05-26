Фото пресс-службы администрации Тулы.
В Пролетарском районе Тулы снесли ветхие дома
Работы прошли без привлечения средств механизации.
На территории Пролетарского территориального округа Тулы продолжаются работы по ликвидации ветхих жилых помещений, а также многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу.
Накануне рабочие снесли одноэтажные деревянные жилые дома на улице Пролетарской и в Кладбищенском переулке.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, снос идет с применением ручного труда и без привлечения средств механизации.
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