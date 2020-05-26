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В Туле водитель сбил велосипедиста и скрылся

В Туле водитель сбил велосипедиста и скрылся

Сейчас его ищут сотрудники ГИБДД.

Как сообщил Myslo очевидец, утром 26 мая на повороте с Одоевского шоссе на ул. Маршала Жукова в Туле столкнулись легковой автомобиль и велосипедист. При этом водитель машины уехал с места ДТП.
 
В региональной Госавтоинспекции подтвердили информацию о происшествии. По предварительной информации, в момент дорожно-транспортного происшествия Hyundai Solaris поворачивал налево, в сторону Ханинского проезда.
 
«Велосипедист в результате происшествия за медицинской помощью не обращался. В настоящее время ведется розыск покинувшего место ДТП водителя автомобиля Hyundai», — уточнили в Госавтоинспекции.
 

Если вы стали очевидцем происшествия или по другой причине хотите связаться с корреспондентом рубрики «Дежурная часть» Сергеем Стариковым, это можно сделать по телефону +7−962−272−02−02 (WhatsApp).

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