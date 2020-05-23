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Пять автостанций Тульской области выставлены на продажу

Пять автостанций Тульской области выставлены на продажу

Продается не просто недвижимость, но и бизнес в целом.

На Авито вчера, 22 мая, появилось объявление о продаже автостанции в Щекино. Пояснение простое – в связи с прекращением деятельности автоперевозчика на территории Щекинского района.

В сообщении говорится:

«Продается готовый действующий бизнес (оборудования, сооружения, котельная, расположена собственная АЗС, мощная трансформаторная, складские помещения, крытые стоянки (размещают более 50 транспортных средств) автотранспорт предлагается к продаже отдельно), автостоянка, автосервис грузовых и легковых автомобилей, гаражные боксы, моторный цех, электро цех, токарный цех, слесарные помещения, ремонтные мастерские. Автопредприятие находится в Тульской области, г. Щекино, ул. Советская, д. 2. Кадастровый номер земельного участка: 71:32:020202:535, Общая площадь территории автопредприятия 25 404 кв.м.».

Отмечается, что автопредприятие работает более 20 лет, все объекты в хорошем состоянии, вся территория асфальтирована, заменено многое оборудование, Охрана, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Парковка на территории автопредприятия, все коммуникации: интернет – оптиковолоконные линии связи, электричество, водоотведение. Автопредприятие полностью оборудовано всем необходимым для дальнейшей деятельности.

Цена вопроса – 50 млн рублей. 

В тот же день подобные объявления появились в отношении целого ряда автостанций Тульской области:

  • р.п. Арсеньево. Бизнес продают за 10 млн рублей (оборудования, сооружения, котельная, расположена собственная АЗС, мощная трансформаторная, складские помещения, крытые стоянки (размещают более 50 транспортных средств) автотранспорт предлагается к продаже отдельно), автостоянка, автосервис грузовых и легковых автомобилей, гаражные боксы, моторный цех, электро цех, токарный цех, слесарные помещения, ремонтные мастерские) и еще 1,5 млн рублей просят за здание автостанции (общая площадь его 56,3 кв.м., продается с земельным участком);
  • Плавск. Бизнес продается здесь также за 10 млн рублей с аналогичным автостанции в Арсеньево описанием.  За здание и землю здесь хотят получить 5 млн рублей (Общая площадь здания автостанции 149,3 кв.м., здание автостанции продается с 2 земельными участками. Здание в хорошем состоянии, сделан косметический ремонт, заменено оборудование. Охрана, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Парковка на территории автостанции, здание телефонизировано, интернет - оптиковолоконные линии связи, электричество, водоотведение. Автостанция полностью оборудована всем необходимым для дальнейшей деятельности. Имеются свободные помещения, которые предлагаем сдавать под коммерческую аренду);
  • Одоев. Бизнес готовы отдать за 3 млн рублей вместе со зданием (общая площадь здания автостанции 182 кв.м., здание автостанции продается с земельным участком. Говорят, что оно в хорошем состоянии, сделан косметический ремонт, заменено оборудование. Охрана, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Парковка на территории автостанции, здание телефонизировано, интернет - оптиковолоконные линии связи, электричество, водоотведение. Автостанция полностью оборудована всем необходимым для дальнейшей деятельности;
  • Чернь. Автостанцию вместе с бизнесом и вовсе тут предлагают всего за 1,5 млн рублей (общая площадь здания автостанции 84,4 кв.м., оно продается с земельным участком. Помещения в хорошем состоянии, сделан косметический ремонт, заменено оборудование. Охрана, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Парковка на территории автостанции, здание телефонизировано, интернет - оптиковолоконные линии связи, электричество, водоотведение. Автостанция полностью оборудована всем необходимым для дальнейшей деятельности.
    В здание имеются свободные помещения, которые предлагаем сдавать под коммерческую аренду).

Все эти автостанции входят в состав ООО «Тульское областное объединение автовокзалов и пассажирских автостанций» (краткое наименование ООО «ТОПА»), компания на данный момент находится в стадии реорганизации. В общей сложности в ее составе автостанции в 14 населенных пунктах, в том числе автовокзал Тулы и автостанция «Заречье».

Бизнес есть бизнес, и если автостанции в частных руках, то владелец имеет полное право их продать. Но главное, чтобы коммерческие интересы не нанесли ущерб интересам простых граждан.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 15:39 −6
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