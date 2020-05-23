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Нужна помощь! Один день на сбор денег или шанс на здоровье Саши Архипова будет упущен

Нужна помощь! Один день на сбор денег или шанс на здоровье Саши Архипова будет упущен

Давайте попробуем вместе совершить невозможное и спасти детскую жизнь.

Саше Архипову из Ефремова меньше чем, через месяц исполнится 2 года и этот день станет для него точкой невозврата — его шанс на выздоровление испарится. Но если сегодня, именно 23 мая, все, кто обладает финансовыми возможностями, помогут ему, то свершится настоящее чудо!

У Саши спинальная мышечная атрофия (СМА) — редкое генетически обусловленное заболевание, при котором постепенно атрофируются мышцы, а потом — внутренние органы. Сперва у ребенка отказывают ножки, потом — ручки, потом — спина, ну, а в последнюю очередь откажут легкие и сердце. Это — очень страшная смерть.

Раньше таким детям оказывали паллиативную помощь, стараясь просто уменьшить боль.

Но сейчас есть новый препарат, который правит поврежденный ген, и ребенок начинает выздоравливать.

Проблема в том, что препарат этот можно вколоть детям только до двух лет. У Саши Архипова из Тулы осталось совсем немного времени на сбор средств.

На данный момент собрано 393 377 долларов, а для покупки препарата нужно 2 125 000 долларов (примерно 150,7 млн рублей). Эти деньги нужны на покупку самого дорогого в мире препарата – «Золгенсма». 

Если до конца 23 мая не закрыть сбор, Сашу и его семью ждет очень страшное будущее.

Учитывая масштаб сбора, нужно найти одного или двух очень крупных спонсоров (то есть, очень богатых людей), которые закроют всю сумму — мелкими пожертвованиями это не набрать.
 
«Я не могу видеть, как фактически на наших глазах умирает ребенок», – пишет мама мальенького мальчика Екатерина Архипова.
 
 

Сделайте перевод на любую сумму по реквизитам, указанным ниже.

Реквизиты для перевода:
 
Получатель – Екатерина Алексеевна Архипова (мама)
?
Сбербанк 2202 2021 3655 6465
?
Сбербанк online 8 953 183 72 72
?
ВТБ 5368 2901 7564 1226
?
Тинькофф 5536 9138 4249 9069
?
Альфа Банк: 5559 4937 0955 9844
?
QIWI кошеле?к: +7953183 72 72
?
PayPal:
ramaxa71ef@rambler.ru (папа)
minenkova1991ef@gmail.com (мама)
?
СМС на 3434: САША 200, где «200» любая сумма
?
СМС на номер 900 с текстом "ПЕРЕВОД 9531837272 ХХХ" где ХХХ сумма в рублях. 
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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 13:23 +3
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Люди
Саша Архипов
Место
Тульская областьЕфремов

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