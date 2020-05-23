Нужна помощь! Один день на сбор денег или шанс на здоровье Саши Архипова будет упущен

Саше Архипову из Ефремова меньше чем, через месяц исполнится 2 года и этот день станет для него точкой невозврата — его шанс на выздоровление испарится. Но если сегодня, именно 23 мая, все, кто обладает финансовыми возможностями, помогут ему, то свершится настоящее чудо!

У Саши спинальная мышечная атрофия (СМА) — редкое генетически обусловленное заболевание, при котором постепенно атрофируются мышцы, а потом — внутренние органы. Сперва у ребенка отказывают ножки, потом — ручки, потом — спина, ну, а в последнюю очередь откажут легкие и сердце. Это — очень страшная смерть.

Раньше таким детям оказывали паллиативную помощь, стараясь просто уменьшить боль.

Но сейчас есть новый препарат, который правит поврежденный ген, и ребенок начинает выздоравливать.

Проблема в том, что препарат этот можно вколоть детям только до двух лет. У Саши Архипова из Тулы осталось совсем немного времени на сбор средств.

На данный момент собрано 393 377 долларов, а для покупки препарата нужно 2 125 000 долларов (примерно 150,7 млн рублей). Эти деньги нужны на покупку самого дорогого в мире препарата – «Золгенсма».

Если до конца 23 мая не закрыть сбор, Сашу и его семью ждет очень страшное будущее.

Учитывая масштаб сбора, нужно найти одного или двух очень крупных спонсоров (то есть, очень богатых людей), которые закроют всю сумму — мелкими пожертвованиями это не набрать.

«Я не могу видеть, как фактически на наших глазах умирает ребенок», – пишет мама мальенького мальчика Екатерина Архипова.

Сделайте перевод на любую сумму по реквизитам, указанным ниже.

Реквизиты для перевода:

Получатель – Екатерина Алексеевна Архипова (мама)

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Сбербанк 2202 2021 3655 6465

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Сбербанк online 8 953 183 72 72

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ВТБ 5368 2901 7564 1226

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Тинькофф 5536 9138 4249 9069

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Альфа Банк: 5559 4937 0955 9844

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QIWI кошеле?к: +7953183 72 72

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PayPal:

ramaxa71ef@rambler.ru (папа)

minenkova1991ef@gmail.com (мама)

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СМС на 3434: САША 200, где «200» любая сумма

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СМС на номер 900 с текстом "ПЕРЕВОД 9531837272 ХХХ" где ХХХ сумма в рублях.