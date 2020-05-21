«Мы не фотографируем ваши трусы с дырками!»: врачи встали на защиту медсестры в бикини

Фото vk.com/id115225752.

Тульские медики выложили в социальные сети посты в защиту прославившейся на весь мир «медсестры в прозрачном костюме». Правда, пока весь мир встал на защиту молодой привлекательной девушки, коллеги успели пройтись негативом по всем вокруг: пациентам, комментаторам в соцсетях и журналистам.

Одна из коллег медсестры выложила гневный пост на своей страничке «ВКонтакте»:

Оксана рассказывает на своей страничке ВК, что, по правилам, костюмы надевают на одноразовую или х/б пижаму. Но так как в смене 4-5 перерывов, то в сутки больнице нужно больше 500 пижам. Столько их в учреждении просто нет. В своих костюмах врачам сейчас ходить нельзя, да и свои костюмы, по словам Оксаны, туда никто не понесет, чтобы потом их не «постирали в общей прачке с обсосанными простынями».

Гнев медика понятен, ситуация сейчас действительно сложная, и не только в медицинской среде. Да и сделанная пациентом фотография могла задеть.

Но вот насколько этично из-за поступка одного пациента самим медицинским сотрудникам потом публично обсуждать всех остальных, большой вопрос. Вот выдержки из всё того же поста:

«…дамы в комментариях писали „воспитания нет, стыда нет, совести нет“. У половины из вас внучки и дочки ходят в шортах летом, из которых жопа наполовину выпала, а у самих с… и на пузе болтаются без всякого белья. Так что давайте не надо про стыд…»

«…когда вы ложитесь в больницу персонал не фотографирует ваши коротенькие халатики и просвечиваюшиеся пеньюары, и штаны с отянутыми коленками, и даже трусы и носки с дырками…»

«…если бы господа оченьумные комментаторы и господа перокакбритва журналисты нашили бы нам пижам, то мы бы их с удовольствием взяли…».

(Орфография и пунктуация автора сохранены).

Пост набрал больше 400 лайков. Автора поддержали коллеги:

Кажется, эта история, заставившая улыбнуться вчера весь мир, сегодня рискует обернуться войной между медиками и пациентами.