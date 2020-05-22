новости
новости
Регистрация
Адреса коронавируса в Тульской области: интерактивная карта

Адреса коронавируса в Тульской области: интерактивная карта

Она ежедневно обновляется.

На карте указаны адреса с детализацией до номера дома в случае многоквартирных домов и до улицы – в случае частного сектора. Адреса выздоровевших и умерших граждан на текущий момент на карте не отображаются.

Чтобы увидеть актуальную карту активных очагов коронавируса в Тульской области, жмите на кнопку: 
 
 

Сюжет: Коронавирус
В Узловой медикам неправильно рассчитали рабочее время и заплатили меньше
Жизнь Тулы и области
В Узловой медикам неправильно рассчитали рабочее время и заплатили меньше
сегодня, в 13:41, 25 545 2
В каких городах Тульской области есть COVID-19: карта на 22 мая
Жизнь Тулы и области
В каких городах Тульской области есть COVID-19: карта на 22 мая
сегодня, в 10:57, 8 5909 0
В Тульской области за сутки 91 новый случай коронавируса
Жизнь Тулы и области
В Тульской области за сутки 91 новый случай коронавируса
сегодня, в 10:33, 57 5396 2
В Туле с помощью генератора холодного пара начали обрабатывать транспорт
Жизнь Тулы и области
В Туле с помощью генератора холодного пара начали обрабатывать транспорт
вчера, в 17:28, 55 1502 3
Все новости сюжета
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 12:39 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
картаактивные очаги коронавирусакоронавирус

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тулячка возмущена благоустройством дворов в центре города: «Вместо радости раздражение и злость»
Тулячка возмущена благоустройством дворов в центре города: «Вместо радости раздражение и злость»
В Москве закрываются две автостанции: куда будут прибывать тульские маршрутки
В Москве закрываются две автостанции: куда будут прибывать тульские маршрутки
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.