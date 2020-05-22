Юных туляков приглашают поучаствовать в акции «Здравствуй, цирк!»

Российская государственная цирковая компания ко дню защиты детей запускает всероссийскую творческую акцию «Здравствуй, цирк!». Стать участником может любой желающий в возрасте до 18 лет.

Условия участия в проекте просты. Необходимо сделать рисунок, поделку, сфотографировать и прислать на почту pr@circus.ru, или же написать рассказ в стихах или прозе о путешествии придуманного вами героя в волшебный мир цирка. В письме обязательно расскажите немного о себе. Обратите внимание: отправляя свою творческую работу, вы соглашаетесь с публикацией ее в открытых источниках.

От каждого участника в проекте может участвовать только один рисунок или рассказ. Творческие работы принимаются до 30 июня 2020 года.

- Мы ждем от детей изо всех уголков страны рисунки и другие творческие работы на цирковую тематику. Мы не ограничиваем фантазию и используемые материалы, главное — это желание и вдохновение! — говорят организаторы конкурса.

Авторы лучших работ получат приглашение на ближайшие цирковые представления, а рисунки и истории лягут в основу книги о цирке, которую Российская государственная цирковая компания готовит к выпуску уже в этом году.