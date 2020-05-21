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В Туле с помощью генератора холодного пара начали обрабатывать транспорт
Фото: пресс-служба городской администрации.

В Туле с помощью генератора холодного пара начали обрабатывать транспорт

Это еще одна дополнительная мера противодействия распространению коронавирусной инфекции.

14 мая одна из крупных торгово-производственных компаний передала городу оборудование для дезинфекции. Специальная техника поступила в распоряжение МКП «Тулгорэлектротранс» и МУ «Центр гражданской защиты и спасательных работ». Генераторы холодного пара начали применять для дезинфекции общественного транспорта.
 
– Новое оборудование по распылению пара дезинфицирующего средства имеет большую площадь обработки, что позволяет быстрее дезинфицировать транспорт, — пояснил заместитель главы администрации города — начальник управления по городскому хозяйству Николай Вишнев. — Это еще одна дополнительная мера противодействия распространению коронавирусной инфекции.
 
Транспорт и объекты транспортной инфраструктуры обрабатывают специализированными дезинфицирующими средствами ежедневно по графику, на определенных конечных остановочных пунктах.
 
 
Кроме этого новое оборудование будут применять для обработки остановочных павильонов, мест общего пользования, социальных учреждений и общественных пространств.
 
Как сообщили в пресс-службе городской администрации, оборудование было передано по инициативе губернатора Алексея Дюмина и по его же поручению проводится обработка.
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В Туле с помощью генератора холодного пара начали обрабатывать транспорт, Фото: 1
В Туле с помощью генератора холодного пара начали обрабатывать транспорт, Фото: 2
В Туле с помощью генератора холодного пара начали обрабатывать транспорт, Фото: 3
В Туле с помощью генератора холодного пара начали обрабатывать транспорт, Фото: 4
В Туле с помощью генератора холодного пара начали обрабатывать транспорт, Фото: 5
В Туле с помощью генератора холодного пара начали обрабатывать транспорт, Фото: 6
В Туле с помощью генератора холодного пара начали обрабатывать транспорт, Фото: 7
В Туле с помощью генератора холодного пара начали обрабатывать транспорт, Фото: 8
В Туле с помощью генератора холодного пара начали обрабатывать транспорт, Фото: 9
В Туле с помощью генератора холодного пара начали обрабатывать транспорт, Фото: 10
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 17:28 0
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