Последние звонки онлайн, аттестация и отмена экзаменов: как тульские школы и колледжи завершат учебный год?
Об этом 21 мая на брифинге рассказала министр образования Тульской области Алевтина Шевелева.
Из-за коронавируса тульские учебные заведения с 17 марта перешли на дистанционное обучение из-за коронавируса. Сейчас в Тульской области идет подготовка к завершению учебного года в условиях ограничительных мер.
В этом году последние звонки для выпускников также пройдут в дистанционном формате.
Тульским школам рекомендовано принять участие в онлайн-марафоне «Всероссийский последний звонок», который проводится по инициативе
Выпускные экзамены в 9-х классах в этом году планируется отменить. Аттестация пройдет по оценкам за год.
Министр сообщила, что по итогам совещания под председательством
Алевтина Шевелева
Экзамены будут сдавать только те выпускники, которые планируют в этом году поступать в вузы. Однако аттестаты выдадут всем выпускникам по итоговым отметкам
Министр добавила, что порядок проведения ЕГЭ с датами по каждому предмету будет разработан
Алевтина Шевелева подчеркнула, что экзамен будет проводиться при соблюдении всех санитарных требований Роспотребнадзора.
Сейчас министерство образования Тульской области занимается приобретением необходимого для этого оборудования.
Производственная практика студентов переведена в дистанционный режим. Работодатели и педагоги вузов, используют конференцсвязь для демонстрации практических заданий и помощи студентам в изучении технической документации предприятий.
К практическому демонстрационному экзамену готовятся с помощью видео-мастер-классов из мастерских и лабораторий образовательных организаций и видеоуроков Worldskills Russia с пошаговой инструкцией выполнения практического занятия.
Вступительная кампания в вузы пройдет в августе, а военный призыв для выпускников, планирующих поступать в вузы, будет отложен.