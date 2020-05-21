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Последние звонки онлайн, аттестация и отмена экзаменов: как тульские школы и колледжи завершат учебный год?
Фото из архива Myslo.

Последние звонки онлайн, аттестация и отмена экзаменов: как тульские школы и колледжи завершат учебный год?

Об этом 21 мая на брифинге рассказала министр образования Тульской области Алевтина Шевелева.

Из-за коронавируса тульские учебные заведения с 17 марта перешли на дистанционное обучение из-за коронавируса. Сейчас в Тульской области идет подготовка к завершению учебного года в условиях ограничительных мер.

По словам министра, в соответствии с рекомендациями Министерства просвещения РФ до 19 мая все школы региона провели аттестацию учеников 1-8 классов по оценкам за год. 
 
В ближайшие дни с ними будут повторять пройденный материал в дистанционной форме без домашних заданий и выставления оценок.
 
Непройденные темы образовательной программы будут перенесены на осень 2020 года.
 
Учащиеся 9-11 классов до конца мая продолжают учиться дистанционно.
 

В этом году последние звонки для выпускников также пройдут в дистанционном формате.

Тульским школам рекомендовано принять участие в онлайн-марафоне «Всероссийский последний звонок», который проводится по инициативе Минпросвещения РФ. Каждое образовательное учреждение самостоятельно выбирает онлайн-платформу и индивидуально извещает выпускников и их родителей о порядке и времени проведения выпускного.

Выпускные экзамены в 9-х классах в этом году планируется отменить. Аттестация пройдет по оценкам за год.

Министр сообщила, что по итогам совещания под председательством Президента РФ принято решение о проведении ЕГЭ для 11-х классов после 29 июня.

Алевтина Шевелева

Экзамены будут сдавать только те выпускники, которые планируют в этом году поступать в вузы. Однако аттестаты выдадут всем выпускникам по итоговым отметкам

Министр добавила, что порядок проведения ЕГЭ с датами по каждому предмету будет разработан Минпросвещения РФ. Для выпускников, которые не смогут сдать экзамен в июне, будет предусмотрена возможность сделать это в августе и в следующем году.

Алевтина Шевелева подчеркнула, что экзамен будет проводиться при соблюдении всех санитарных требований Роспотребнадзора. 

Сейчас министерство образования Тульской области занимается приобретением необходимого для этого оборудования.

Производственная практика студентов переведена в дистанционный режим. Работодатели и педагоги вузов, используют конференцсвязь для демонстрации практических заданий и помощи студентам в изучении технической документации предприятий.

К практическому демонстрационному экзамену готовятся с помощью видео-мастер-классов из мастерских и лабораторий образовательных организаций и видеоуроков Worldskills Russia с пошаговой инструкцией выполнения практического занятия.

Вступительная кампания в вузы пройдет в августе, а военный призыв для выпускников, планирующих поступать в вузы, будет отложен.

 
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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 17:56 +6
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Люди
Алевтина Шевелева
Место
Тульская область

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