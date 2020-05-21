Последние звонки онлайн, аттестация и отмена экзаменов: как тульские школы и колледжи завершат учебный год?

Фото из архива Myslo.

Об этом 21 мая на брифинге рассказала министр образования Тульской области Алевтина Шевелева.

Из-за коронавируса тульские учебные заведения с 17 марта перешли на дистанционное обучение из-за коронавируса. Сейчас в Тульской области идет подготовка к завершению учебного года в условиях ограничительных мер.

По словам министра, в соответствии с рекомендациями Министерства просвещения РФ до 19 мая все школы региона провели аттестацию учеников 1-8 классов по оценкам за год.

В ближайшие дни с ними будут повторять пройденный материал в дистанционной форме без домашних заданий и выставления оценок.

Непройденные темы образовательной программы будут перенесены на осень 2020 года.

Учащиеся 9-11 классов до конца мая продолжают учиться дистанционно.