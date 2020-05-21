Туляков приглашают поучаствовать во флешмобе «Спасибо учителям»

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Всероссийское педагогическое собрание совместно с Московском государственным университетом технологий и управления им. К. Г. Разумовского приглашает всех желающих принять участие во флешмобе «Спасибо учителям».

Цель мероприятия – поддержать и поблагодарить педагогов за работу в условиях режима повышенной готовности. С марта большинство образовательных учреждений были переведены на дистанционный режим, и завершение учебного года стало настоящим испытанием не только для школьников и их родителей, но и для учителей.

Срок проведения флешмоба – с 20 по 25 мая. Для участия нужно записать видеоролик со словами благодарности педагогам и отправить его на электронную почту: colonel1964@mail.ru.

Из присланных видео будет создан большой сюжет, который организаторы отправят на телеканалы и распространят по соцсетям. Дополнительную информацию можно получить по телефону +7(915)486-83-21 (Инга Константиновна Орлова).