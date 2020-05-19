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В Туле будут строже следить за соблюдением «масочного» режима в магазинах и аптеках

В Туле будут строже следить за соблюдением «масочного» режима в магазинах и аптеках

Такое поручение дал глава региона полиции и Росгвардии.

18 мая губернатор Алексей Дюмин провел оперативное совещание с членами правительства и заседание регионального штаба по коронавирусу.

Начальник УМВД России по Тульской области Сергей Галкин рассказал, что за все время выявлено 1320 правонарушений, связанных в том числе с нарушением «масочного режима» и нахождением на закрытых общественных пространствах. 

- Учитывая увеличение числа заболевших коронавирусом среди пенсионеров, полиции и Росгвардии необходимо усилить контроль за соблюдением режима самоизоляции для граждан старше 65 лет. А также следить за тем, чтобы они строго соблюдали «масочный режим» при посещении магазинов и аптек, — отметил Алексей Дюмин.

Напомним, что для пенсионеров в Тульской области продлен режим обязательной самоизоляции до 29 мая включительно.

Сюжет: Коронавирус
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