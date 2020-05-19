В России приостановили плановую вакцинацию из-за пандемии

Из-за пандемии коронавируса в России принято решение приостановить вакцинацию в рамках национального календаря прививок. Об этом сообщил замминистра здравоохранения России Олег Гриднев на заседании комитета Совета Федерации. По словам Гриднева, во время пандемии коронавируса и так «идёт большая нагрузка на иммунитет».

Однако никакого официального документа в региональные министерства здравоохранения пока не прислали.

Как стало известно Myslo, в Туле воспитанников детсадов и учеников школ продолжают вакцинировать в поликлиниках по месту жительства. При этом медработники руководствуются распоряжениями главврачей и заведующих медучреждений.

В пресс-службе минздрава по Тульской области Myslo разъяснили, что порядок работы остался прежним. Ранее в Минздраве РФ поясняли, что плановая вакцинация детей может проводиться по решению региональных служб здравоохранения с учётом эпидемиологической обстановки в конкретном регионе.

Минздрав России разъяснял, что необходимо заблаговременно информировать население о времени проведения прививок, обеспечив предварительную запись на посещение медицинской организации в целях иммунизации и соблюдение мер профилактики распространения COVID-19.