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В России приостановили плановую вакцинацию из-за пандемии

В России приостановили плановую вакцинацию из-за пандемии

В Туле прививки пока делают – как минимум до новых официальных распоряжений.

Из-за пандемии коронавируса в России принято решение приостановить вакцинацию в рамках национального календаря прививок. Об этом сообщил замминистра здравоохранения России Олег Гриднев на заседании комитета Совета Федерации. По словам Гриднева, во время пандемии коронавируса и так «идёт большая нагрузка на иммунитет».

Однако никакого официального документа в региональные министерства здравоохранения пока не прислали.

Как стало известно Myslo, в Туле воспитанников детсадов и учеников школ продолжают вакцинировать в поликлиниках по месту жительства. При этом медработники руководствуются распоряжениями главврачей и заведующих медучреждений. 

В пресс-службе минздрава по Тульской области Myslo разъяснили, что порядок работы остался прежним. Ранее в Минздраве РФ поясняли, что плановая вакцинация детей может проводиться по решению региональных служб здравоохранения с учётом эпидемиологической обстановки в конкретном регионе.

Минздрав России разъяснял, что необходимо заблаговременно информировать население о времени проведения прививок, обеспечив предварительную запись на посещение медицинской организации в целях иммунизации и соблюдение мер профилактики распространения COVID-19.

 

 

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