В Тульской области пенсионеров оштрафовали за нарушение самоизоляции

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До конца месяца лица старше 65 лет не должны покидать жилище без крайней необходимости.

Суды Тульской области продолжают рассмотрение административных дел по факту нарушения ограничений, введенных в связи с действующим на территории региона режимом повышенной готовности.

Одно из них – обязательный режим самоизоляции для лиц старше 65 лет. До конца мая выходить на улицу пенсионерам разрешено только для визита в магазин, выгула домашних питомцев или обращения за экстренной медицинской помощью.

На днях суды Одоевского и Кимовского районов рассмотрели 5 административных дел в отношении лиц, которые обязаны находиться дома во время пандемии. Пенсионеры вышли на улицу без весомой причины. Четверым из них назначены штрафы на сумму 1200 рублей, одному – 3000 рублей.