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В Тульской области пенсионеров оштрафовали за нарушение самоизоляции
Фото из архива MySlo

В Тульской области пенсионеров оштрафовали за нарушение самоизоляции

До конца месяца лица старше 65 лет не должны покидать жилище без крайней необходимости.

Суды Тульской области продолжают рассмотрение административных дел по факту нарушения ограничений, введенных в связи с действующим на территории региона режимом повышенной готовности.

Одно из них – обязательный режим самоизоляции для лиц старше 65 лет. До конца мая выходить на улицу пенсионерам разрешено только для визита в магазин, выгула домашних питомцев или обращения за экстренной медицинской помощью.

На днях суды Одоевского и Кимовского районов рассмотрели 5 административных дел в отношении лиц, которые обязаны находиться дома во время пандемии. Пенсионеры вышли на улицу без весомой причины. Четверым из них назначены штрафы на сумму 1200 рублей, одному – 3000 рублей.

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Леонид Почекин
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