Скончался экс-глава администрации Советска Николай Мясоедов

15 мая 2020 года на 61-м году жизни скончался экс-глава администрации Советска Николай Васильевич Мясоедов, сообщает пресс-служба администрации Щекинского района.



Николай Мясоедов родился в 1959 году в Курской области. В 1986 году окончил Тульский государственный педагогический институт им. Л. Н. Толстого по специальности «Физическое воспитание».



Трудовой путь Николай Васильевич начал в должности методиста производственной гимнастики в Курске, затем, переехав в Щекинский район, трудился в должности тренера-преподавателя и директора стадиона Щекинской ГРЭС г. Советска Щекинского района, после был директором стадиона им. Е. И. Холодкова г. Советска.



В 2011 году Николай Мясоедов прошел профессиональную переподготовку по специальности «Государственное и муниципальное управление» и вступил в должность заместителя главы администрации г. Советска, а затем главы администрации города.

В начале октября 2019 года его сменил на посту главы администрации Григорий Андропов.