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Скончался экс-глава администрации Советска Николай Мясоедов

Скончался экс-глава администрации Советска Николай Мясоедов

Он ушел из жизни после продолжительной болезни.

15 мая 2020 года на 61-м году жизни скончался экс-глава администрации Советска Николай Васильевич Мясоедов, сообщает пресс-служба администрации Щекинского района.

Николай Мясоедов родился в 1959 году в Курской области. В 1986 году окончил Тульский государственный педагогический институт им. Л. Н. Толстого по специальности «Физическое воспитание».

Трудовой путь Николай Васильевич начал в должности методиста производственной гимнастики в Курске, затем, переехав в Щекинский район, трудился в должности тренера-преподавателя и директора стадиона Щекинской ГРЭС г. Советска Щекинского района, после был директором стадиона им. Е. И. Холодкова г. Советска.

В 2011 году Николай Мясоедов прошел профессиональную переподготовку по специальности «Государственное и муниципальное управление» и вступил в должность заместителя главы администрации г. Советска, а затем главы администрации города.

В начале октября 2019 года его сменил на посту главы администрации Григорий Андропов.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 13:50 +3
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Место
Тульская областьЩекинский районСоветск

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