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В Туле ВАЗ врезался в легковушку, а затем – в столб: водитель сбежал

В Туле ВАЗ врезался в легковушку, а затем – в столб: водитель сбежал

К счастью, в результате аварии никто серьезно не пострадал.

Как сообщает корреспондент Myslo, днем 18 мая рядом с домом № 31 на ул. Дмитрия Ульянова в Туле произошло ДТП с участием автомобилей «Киа» и «Лада Самара».

По словам водителя иномарки, он следовал в направлении ул. Первомайской, сзади в попутном направлении ехал ВАЗ. Автомобиль «Киа» начал притормаживать, в этот момент в него по касательной врезалась отечественная легковушка, которая затем вылетела с дороги и врезалась в опору ЛЭП.

По имеющейся на данный момент информации, в момент ДТП в машине находились двое мужчин. Водитель, по словам очевидцев, вывалился из автомобиля, некоторое время полежал на асфальте, а затем ушел в неизвестном направлении. Пассажир же получил незначительную травму головы и остался на месте ДТП.

– Я не знаю, почему водитель убежал. Мне нет смысла уходить, так как не я был за рулем. А он, наверное, испугался ответственности, — рассказал пассажир ВАЗа, мужчина с признаками небольшого алкогольного опьянения.

На данный момент не исключается, что у водителя отечественной легковушки нет водительского удостоверения либо он ранее был лишен прав.

Сейчас его поисками занимается полиция.

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В Туле ВАЗ врезался в легковушку, а затем – в столб: водитель сбежал, Фото: 1
В Туле ВАЗ врезался в легковушку, а затем – в столб: водитель сбежал, Фото: 2
В Туле ВАЗ врезался в легковушку, а затем – в столб: водитель сбежал, Фото: 3
В Туле ВАЗ врезался в легковушку, а затем – в столб: водитель сбежал, Фото: 4
В Туле ВАЗ врезался в легковушку, а затем – в столб: водитель сбежал, Фото: 5
В Туле ВАЗ врезался в легковушку, а затем – в столб: водитель сбежал, Фото: 6
В Туле ВАЗ врезался в легковушку, а затем – в столб: водитель сбежал, Фото: 7
В Туле ВАЗ врезался в легковушку, а затем – в столб: водитель сбежал, Фото: 8
В Туле ВАЗ врезался в легковушку, а затем – в столб: водитель сбежал, Фото: 9
В Туле ВАЗ врезался в легковушку, а затем – в столб: водитель сбежал, Фото: 10
В Туле ВАЗ врезался в легковушку, а затем – в столб: водитель сбежал, Фото: 11
В Туле ВАЗ врезался в легковушку, а затем – в столб: водитель сбежал, Фото: 12
В Туле ВАЗ врезался в легковушку, а затем – в столб: водитель сбежал, Фото: 13
В Туле ВАЗ врезался в легковушку, а затем – в столб: водитель сбежал, Фото: 14
В Туле ВАЗ врезался в легковушку, а затем – в столб: водитель сбежал, Фото: 15
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Авторы: Сергей Стариков, Кристина Вернигорина
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 13:52 +8
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