В Туле ВАЗ врезался в легковушку, а затем – в столб: водитель сбежал

Как сообщает корреспондент Myslo, днем 18 мая рядом с домом № 31 на ул. Дмитрия Ульянова в Туле произошло ДТП с участием автомобилей «Киа» и «Лада Самара».

По словам водителя иномарки, он следовал в направлении ул. Первомайской, сзади в попутном направлении ехал ВАЗ. Автомобиль «Киа» начал притормаживать, в этот момент в него по касательной врезалась отечественная легковушка, которая затем вылетела с дороги и врезалась в опору ЛЭП.

По имеющейся на данный момент информации, в момент ДТП в машине находились двое мужчин. Водитель, по словам очевидцев, вывалился из автомобиля, некоторое время полежал на асфальте, а затем ушел в неизвестном направлении. Пассажир же получил незначительную травму головы и остался на месте ДТП.

– Я не знаю, почему водитель убежал. Мне нет смысла уходить, так как не я был за рулем. А он, наверное, испугался ответственности, — рассказал пассажир ВАЗа, мужчина с признаками небольшого алкогольного опьянения.

На данный момент не исключается, что у водителя отечественной легковушки нет водительского удостоверения либо он ранее был лишен прав.

Сейчас его поисками занимается полиция.