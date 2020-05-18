Погода в Туле 19 мая: облачно с прояснениями, до +15 градусов

Фото из архива MySlo

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник в регионе будет облачно с прояснениями.

Ночью – местами небольшой дождь, днем – без существенных осадков (до 1 мм за сутки). Ветер западный 5-10 м/с.

Температура воздуха по области ночью – от нуля до +5 градусов, днём – от +10 до +15. Атмосферное давление низкое – 735-740 мм рт. ст.