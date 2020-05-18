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Туляк выставил на продажу самодельный трон из «Игры престолов» за 2,5 млн рублей
Фото с сайта "Авито".

Туляк выставил на продажу самодельный трон из «Игры престолов» за 2,5 млн рублей

Мужчина утверждает, что это ручная работа.

Житель Заокского района выставил на продажу трон из популярного сериала «Игра престолов». В объявлении указано, что это ручная работа.

– К сожалению, обратная часть со щитом и мечом не вошла на фото. При возникшем интересе отправлю. Он разборный, — отмечает автор.

За свою работу мужчина просит 2 500 000 рублей, но торг возможен.

К слову, у этого же продавца есть объявление о продаже самодельной птицы феникс, с которой он тоже готов расстаться за 2,5 млн рублей.

 

К слову, это не первый железный трон из «Игры престолов», который создали в Тульской области. Пять лет назад королевское кресло изготовили умельцы специально для одного из реалити-квестов.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:08 +5
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