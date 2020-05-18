Туляк выставил на продажу самодельный трон из «Игры престолов» за 2,5 млн рублей

Фото с сайта "Авито".

Житель Заокского района выставил на продажу трон из популярного сериала «Игра престолов». В объявлении указано, что это ручная работа.

– К сожалению, обратная часть со щитом и мечом не вошла на фото. При возникшем интересе отправлю. Он разборный, — отмечает автор.

За свою работу мужчина просит 2 500 000 рублей, но торг возможен.

К слову, у этого же продавца есть объявление о продаже самодельной птицы феникс, с которой он тоже готов расстаться за 2,5 млн рублей.

К слову, это не первый железный трон из «Игры престолов», который создали в Тульской области. Пять лет назад королевское кресло изготовили умельцы специально для одного из реалити-квестов.