Легко ли получить господдержку бизнеса в связи с эпидемией коронавируса?

Полтора месяца закрыты музеи и фитнес-клубы, рестораны и многие магазины, турбазы и кинотеатры. Вся наша жизнь как будто поставлена на паузу, особенно в части развлечений. В основном это малый и средний бизнес, у которого нет мощной подушки безопасности, но в котором работает много туляков. Мы спросили тульских предпринимателей, как они спасают свой бизнес, свои команды и как им в этом помогает государство.

Сергей Кузнецов, учредитель и директор музеев «Филимоновская игрушка», «Гармони деда Филимона», управляющий партнер Музея советской игрушки «В детство», член Общественной палаты Тульской области:

– Первый в Тульской области частный музей мы открыли осенью 2009 года и вот уже 11 лет активно занимаемся продвижением традиционных промыслов региона – филимоновской игрушки и тульской гармони. Мы занимаемся также разработкой сувенирной продукции и продвижением ее в розничной торговле. Причем не только для наших музеев, но и для Куликова поля, Тульского кремля и др.

Нас закрыли, наверное, одними из первых – с 16 марта. В федеральный реестр пострадавших отраслей мы не вошли, поэтому обращались в правительство Тульской области, к омбудсмену, к губернатору – и нас услышали. Оба направления нашей деятельности – и музейная, и розничная торговля сувенирами – вошли в региональный список наиболее пострадавших от эпидемии отраслей.

В нашей компании работают 20 сотрудников, из которых пять – музейщики. Пока мы трудимся удаленно – с документами, ведем переговоры по новым экспонатам, готовим выставки, занимаемся научной работой, планируем новые направления. Эту передышку мы используем, чтобы переформатировать наши программы, повысить свою конкурентность. Например, после снятия карантина представим выставку авторских кукол. Готовимся открыть новый музей – «Кружевная сказка», ведь Одоев знаменит своим кружевницами. И очень надеемся, что это произойдет в конце года.

Нам очень скучно без наших посетителей, ведь музей – это диалог с каждым гостем. Конечно, сейчас много различных онлайн-сервисов, можно «пойти» в музей не выходя из дома. И все-таки это совсем другое восприятие – когда ты можешь потрогать экспонат руками, прочувствовать атмосферу, увидеть улыбку музейного работника и услышать его душевный авторский рассказ.

Конечно, нам сложно. Всем сейчас сложно. Но у нас есть полное понимание с арендодателями – нам предоставили скидку и отсрочку по аренде (все помещения музеев находятся в частной собственности). А торговым точкам в Тульском кремле полностью обнулили аренду за 2-й квартал 2020 года.

Мы подали заявления на получение отсрочки по уплате налогов. А в Сбербанке получили беспроцентный кредит на полгода на неотложные нужды, вернее, на зарплату сотрудникам.

Андрей Коновалов, директор ООО «Система плюс» (сеть магазинов книг и канцтоваров «Букварь»):

– Мы работаем на книжном рынке уже 28 лет. У нас 30 магазинов по всей области, штат 90 человек. И вот все они были закрыты с 26 марта. Когда объявили об ослаблении ограничений с 12 мая, мы начали работать. Сейчас только три наших книжных магазина не работают – те, что располагаются в крупных торговых центрах.

Эти 40 дней дались нам нелегко – нужно найти деньги на зарплату сотрудникам, налоги, аренду, поставщикам. В приоритете, конечно, – сохранить команду, выплатить зарплату, ведь у людей нет иных источников доходов, а семьи кормить надо каждый день. И нам это удалось. Нашли общий язык с арендодателями – и получили отсрочку по аренде и снижение платежей, хотя, конечно, были и такие, кто хотел получить своё, невзирая на обстоятельства.

Мы долго рассчитывали – брать или нет беспроцентный кредит на зарплату. Ведь как ни крути, это кредит, его отдавать когда-то придется. И все-таки решили – берем. Об этом кредите говорил президент – на полгода под 0%.

Наше предприятие входит в федеральный реестр особо пострадавших отраслей, поэтому мы оформили заявку на государственную компенсацию фонда оплаты труда – по 12 130 руб. на каждого сотрудника.

Нам обнулили налоги за 2-й квартал, кроме НДС, – тоже хорошее подспорье, чтобы выдержать это нелегкое время. Главное, чтобы вторая волна нас не накрыла.

Мы очень внимательно изучили и выполняем требования Роспотребнадзора – и в части масок, и в части дистанции, и в части дезинфекции помещений. Надеюсь, что чиновники от этого ведомства не будут пользоваться моментом, чтобы приходить и штрафовать нас. Главное же – не штраф собрать, а предупредить распространение инфекции, подсказать, что не учли, – мы исправимся, мы ж всё понимаем. Главное, чтобы эти штрафы не стали «бизнесом» для проверяющих.

Когда работать было нельзя, мы пробовали запустить самовывоз – получилось, хотя, конечно, это не те деньги, что в розничной торговле. Когда оборот падает в 10 раз, онлайн-продажи не спасают, увы.

Сейчас продажи тоже небольшие – по сравнению с прошлым годом выручка просела в два раза. Понимаем, что туляки еще боятся посещать людные места, да и доходы у многих упали. Но мы надеемся, всё наладится. Кризисы не бывают вечными.

Алексей Тюменев, директор ООО «Флорентин» (кафе «Флорентин» и дом приемов La Couronne):

– Мы работаем на рынке общепита в Туле более 11 лет. Открывались, кстати, в кризис 2008 года. Компания небольшая – в штате 15 человек. Когда объявили, что 26 марта всё закрывается, я воспринял это с пониманием – всё-таки речь о здоровье нации, даже больше – человечества. Сотрудники тоже адекватно все поняли. Мы просто все вместе ушли на месяц в отпуск, кроме двух сотрудников. Они трудились в сокращенном режиме на доставку и навынос. Кстати, у нас доставки никогда не было раньше. Сотрудничаем с «Яндекс-такси», очень удобно и дешевле, чем работать с агрегаторами доставки еды или организовывать свою службу.

Наши гости (Алексей принципиально не называет посетителей кафе и дома приемов клиентами, для компании они – гости. – Прим. авт.) звонят нам и говорят, как ждут открытия, как скучают. Это приятно и это мотивирует.

Ресторанный бизнес признан особо пострадавшим в период эпидемии. Все преференции и федерального, и регионального правительства мы сможем использовать. Сейчас оформляем беспроцентный кредит для выдачи зарплаты сотрудникам, подали заявку на субсидию, чтобы компенсировать часть фонда оплаты труда за апрель и май. Плюс еще обнуление налогов за 2-й квартал. И возможность взять беспроцентный кредит с перспективой его полного списания при сохранении рабочих мест. Вообще меры поддержки ощутимые для нас. И при таких возможностях мне удивительно слышать жалобы коллег по цеху, что «всё пропало, нас никто не поддерживает». Отмечу, что и бюрократических проволочек не было. Насчет субсидии есть легкий и понятный сервис налоговой службы. Да и в банке, чтобы получить беспроцентный кредит, всё просто – стандартный пакет документов и анкета.

Сейчас многие говорят, что после пандемии мир не будет прежним. И весь бизнес тоже изменится. Согласен, но ведь есть вечные ценности. Вообще общепит, считаю, – это не только про еду. Люди приходят в ресторан или кафе отдыхать и общаться. У нас кафе камерное, мы создаем определенную атмосферу. Перевести всю работу на доставку? Вряд ли люди откажутся от отдыха и общения. А чтобы выполнить требования Роспотребнадзора, достаточно убрать один столик и обязать персонал носить маски и перчатки.

Да, сейчас рестораны и кафе закрыты, доходы упали очень сильно. Но пройдет два-три, может быть, четыре месяца, и ресторанный бизнес начнет возвращаться к жизни. Главное – команду сохранить, а в этом нам сейчас помогает государство.

Михаил Соловьёв, коммерческий директор загородного комплекса «Приокские зори»:

– Наш комплекс открылся в начале 2018 года. Мы находимся в живописном лесу на берегу Оки в Заокском районе Тульской области. Основное направление деятельности – семейный отдых в домиках, уединение на природе. За два года у нас появились постоянные клиенты – и земляки, и гости из других регионов. Мы новички в бизнесе гостеприимства. И, конечно, ситуация для нас оказалась сложной. Благодарны президенту и правительству за своевременную поддержку. Мы уже воспользовались льготным кредитом для МСП и кредитом на выплату зарплаты под 0%. Они оказались хорошим подспорьем в непростой ситуации. Всю необходимую информацию об этой мере поддержки нам сообщил сотрудник банка ВТБ, подробно рассказав про необходимый пакет документов. Все вопросы были решены очень оперативно.

Признаюсь, мы были бы очень благодарны еще за частичную компенсацию оплаты электроэнергии. Для нас это очень затратная статья расходов, так как центрального газоснабжения нет ни у нас, ни у населения близлежащих деревень.

Все наши сотрудники уже соскучились по работе, мы ждем своих постоянных и новых клиентов, готовимся к встрече с ними. И очень надеемся, что эта встреча не за горами.

Татьяна Лысенко, управляющая сети пиццерий «Мама миа»:

– В нашей компании работают 95 человек. И все они любят свою работу! Сейчас 70% наших сотрудников работают – мы расширяем доставку, работаем навынос, запускаем стимулирующие промоакции. Пока не работают официанты, но, несмотря на это, они получают свою зарплату. Ведь мы одна команда!

Как предприятие из федерального реестра особо пострадавших отраслей мы воспользовались беспроцентным кредитом на неотложные нужды и подали заявление на предоставление субсидии на компенсацию фонда оплаты труда.

Светлана Бубнова, директор фитнес-клуба «Властелин»:

– Наш фитнес-клуб, как и все другие спортивные клубы, вошел в федеральный перечень особо пострадавших отраслей. Но пока мы не получили материальную поддержку. В нашей команде 20 человек, мы подали заявку на субсидию фонда зарплаты – по 12 130 рублей на человека за два месяца. Пробуем получить беспроцентный кредит на зарплату. Но в одном банке нам отказали, сейчас пробуем получить поддержку в Сбербанке.

Нас, скорее всего, откроют, как и торговые центры, в последнюю очередь. Хотя непонятно, почему бассейны могут работать, а спортзалы нет. Впрочем, с экономической точки зрения запускать бассейны для 2-10 человек невыгодно – на тестировании сотрудников, оплате коммуналки и прочих требований Роспотреба можно разориться, даже если сеанс плавания будет стоить тысячу рублей.

Что касается нашего клуба, мы готовы ввести запись на тренировки, чтобы количество занимающихся соответствовало требованиям Роспотребнадзора. Клуб занимает два этажа, есть возможность развести потоки членов клуба.

Очень много звонков от наших постоянных клиентов, есть запросы от новых. Сидение дома и невозможность в ближайшем будущем поехать куда-либо делают спорт, занятия фитнесом практически праздником для души и тела. Об этом нам говорят наши члены клуба. Мы поддерживаем с ними тесную связь – весь карантин проводим онлайн-тренировки. А когда разрешили занятия на свежем воздухе, организуем тренировки на улице. И ждем с нетерпением офлайновых встреч с членами нашего клуба!

Подробно о мерах поддержки предпринимателей см. здесь.