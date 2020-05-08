Для тульских предпринимателей снижены налоговые ставки по региональным налогам: кому и насколько

Тульских предпринимателей призывают оперативно обращаться за поддержкой в связи с коронавирусом

В правительстве Тульской области разъяснили меры поддержки бизнеса в связи с эпидемией коронавируса и введения режима повышенной готовности.

Зампред правительства Григорий Лаврухин заявил, что главная цель поддержки предприятий малого и среднего бизнеса – сохранение занятости.

Все формы поддержки можно разделить на две составляющие – минимизация затрат в период карантинных мер и активизация экономической деятельности в период выхода из эпидемии.

Правительство РФ определило 11 особо пострадавших отраслей, в том числе транспортные перевозки, туризм, выставочная деятельность, гостиничный бизнес, сфера развлечения и досуга, общепит и бытовые услуги, культура и спорт, непродовольственный ритейл и стоматологические услуги.

На федеральном уровне для предпринимателей, работающих в этих 11 отраслях, предусмотрены следующие меры:

- гранты на выплату зарплат. Правительство в мае и июне выплатит малым и средним предпринимателям безвозмездную финансовую помощь из расчёта 12 130 рублей на одного сотрудника при условии сохранения 90% штата. Эти деньги можно будет потратить на любые расходы СМП, включая зарплаты. Для получения субсидии нужно подать заявление в личном кабинете налогоплательщика за апрель 2020 года срок подачи заявления – с 1 мая до 1 июня 2020 года; за май 2020 года – с 1 июня до 1 июля 2020 года. В Тульской области будет выплачено 800 млн. руб.

- беспроцентные кредиты на выплату зарплат сотрудникам в банках при поддержке Центрального Банка. Гарантия по кредиту обеспечивается поручительством ВЭБ (до 75%). Кредит будет предоставляться по ставке 0% первые 6 месяцев и 4% – в последующие 6 месяцев. Максимальная величина заёмных средств будет рассчитываться по формуле: количество сотрудников (на основании трудовых договоров) х МРОТ х на 6 месяцев.

- продлены сроки уплаты практически всех налогов (кроме НДС), в том числе страховых взносов.

на прибыль, УСН, ЕСХН за 2019 год, а также налогов (авансовых платежей по налогам) за март и I квартал 2020 года – на 6 месяцев.

налогов (авансовых платежей по налогу), за исключением НДС и НДФЛ, за отчетные периоды, приходящиеся на полугодие (II квартал) 2020 года, – на 4 месяца.

авансовых платежей по транспортному налогу, налогу на имущество организаций и земельному налогу (в регионах, где установлены авансовые платежи) за I квартал 2020 года – до 30 октября 2020 года.

авансовых платежей по транспортному налогу, налогу на имущество организаций и земельному налогу (в регионах, где установлены авансовые платежи) за II квартал 2020 года – до 30 декабря 2020 года.

НДФЛ для ИП за 2019 год со сроком уплаты до 15 июля 2020 года – на 3 месяца.

налог по патентной системе налогообложения, срок уплаты которого приходится на II квартал 2020 года, – на 4 месяца.

страховые взносы за март – май 2020 года – на 6 месяцев.

страховые взносы за июнь – июль 2020 года – на 4 месяца.

страховые взносы, исчисленные с суммы дохода ИП, превышающей 300 000 рублей, подлежащие уплате не позднее 1 июля 2020 года, – на 4 месяца.

- снижение страховых взносов с 30 до 15% для части зарплат, превышающей МРОТ (12130 рублей) – с 1 апреля 2020 г. Ставка взносов в ПФР составит 10%, в ФОМС – 5%. Взносы в ФСС (по нетрудоспособности и материнству) не уплачиваются.

Полностью условия федеральной поддержки опубликованы на http://government.ru/support_measures/

В Тульской области перечень сфер экономической деятельности, наиболее пострадавших в результате распространения коронавирусной инфекции, расширен с 19 до 37. В него вошли организации общественного питания, гостиничного и туристского бизнеса, культуры, искусства, спорта, образования, бытовых услуг, розничной торговли, рекламы, издательской и полиграфической деятельности, стоматологические клиники, компании-перевозчики и др.

По поручению губернатора Алексея Дюмина на региональном уровне также приняты дополнительные меры поддержки для бизнеса. В том числе, предоставлены отсрочки на 6 месяцев по уплате налога на имущество организаций, транспортного и земельного налогов, предоставлению субсидий юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) на выплату заработной платы и начислений на заработную плату, оплату аренды помещений.

Частным учреждениям культуры предоставляю субсидии на возмещение затрат по содержанию имущества. Классифицированным гостиницам – субсидирование части коммунальных платежей и снижение налога на имущество организаций на 50% на 2020 год.

Предполагается увеличение размера субсидий на возмещение затрат или недополученных доходов при перевозках пассажиров и багажа по регулируемым тарифам.

Председатель комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Вячеслав Романов сообщил, что для тульских предпринимателей открыта горячая линия: 8 800 600 77 71. Кроме того, получить информацию о всех мерах поддержки можно на порталах мойбизнестула.рф и bn71.ru. Общение в индивидуальном формате также ведется и в социальных сетях.

Пока выдано 69 займов на неотложные нужды (100 тыс. рублей под 1% годовых на 1 год); 34 стандартных займа (до 5 млн рублей по ставкам от 3 до 5,5% годовых); 48 предпринимателям предоставлена отсрочка по выплате процентов и основного долга по займам Тульского областного фонда поддержки малого предпринимательства; предоставлено 5 поручительств на сумму 39,5 млн рублей.

- На федеральном уровне принята нормативная база по вопросу коммерческой аренды. Она дает право коммерческим арендаторам просить арендодателя отсрочки по арендным платежам. Но отсрочка не всегда может решить проблему. Поэтому на региональном уровне принято следующее решение. Чтобы арендодатели могли предоставлять скидки в период режима повышенной готовности, им снижена ставка налога на имущество с 2 до 1 процента, - заявил Вячеслав Романов. – Многие торговые центры снизили аренду на 50%.

По словам заместителя министра экономического развития Тульской области Надежды Комаровой, предусмотрено с 1 января 2020 года снижение налоговых ставок по региональным налогам и предоставление отсрочек по налоговым платежам:

- до 2024 года продлено действие сниженных налоговых ставок при применении упрощенной системы (УСН) налогообложения для 27 приоритетных сфер.

- в 2 раза снижены ставки по УСН для пострадавших отраслей, налога на имущество организаций, на имущество организаций для классифицированных гостиниц на 2020 год.

- отсрочка на 6 месяцев по уплате налога на имущество организаций, транспортного и земельного налогов, а также при применении УСН для пострадавших сфер деятельности, не вошедших в перечень Правительства РФ.

Кроме того, органам местного самоуправления рекомендовано рассмотреть возможность снижения в два раза ставки ЕНВД с 1 января 2020 года.



