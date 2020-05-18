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Антисептик и дистанция: при каких условиях в России начнут работать рестораны
Фото: pixabay.com

Антисептик и дистанция: при каких условиях в России начнут работать рестораны

В Роспотребнадзоре дали рекомендации по работе предприятия общественного питания.

В ведомстве прописали, какие организации смогут начать работу в каждый из режимов карантинных мер.

навынос или доставка

Во время режима ограничений смогут работать предприятия общественного питания, которые работают исключительно с обслуживанием навынос и на доставку своей продукции. Роспотребнадзор дал следующие рекомендации:

  • Работники каждый день перед началом рабочей смены должны проверять температуру тела бесконтактными термометрами. 
  • Весь персонал должен работать в средствах индивидуальной защиты (СИЗ) – масках и перчатках.
  • Должны быть доступны кожные антисептики как для работников, так и для посетителей и курьеров.
  • Каждые два часа нужно проводить влажную уборку производственных помещений и оборудования с использованием дезинфицирующих средств.
  • По возможности проветривать помещения каждые два часа.
  • Проводить обеззараживание воздуха помещений бактерицидными лампами.
  • Соблюдать социальную дистанцию.

точка общепита не более 50 кв. м

При переходном режиме в момент начала выхода людей из массовой самоизоляции смогут начать работу предприятия общепита площадью не более 50 кв. м. Эти заведения откроются при условии:

  1. Если в обеденном зале будет установлено не более 5 столов по 1-2 посадочных места (расстояния между столами должно быть не менее метра).
  2. Массовые мероприятия (банкеты, поминки и другое) проводиться не будут. 
  3. Для подачи блюд и напитков будет использоваться одноразовая посуда. Допускается также использование и многоразовой, но с обязательной дезинфекцией.

Для предприятия общепита площадью не более 50 кв. м действуют почти идентичные правила, как и для тех заведений, которые работаю навынос или на доставку. 

В частности, работники должны проверять температуру, носить СИЗ, использовать антисептики, проветривать помещения, проводить обеззараживание воздуха бактерицидными лампами и соблюдать социальную дистанцию.  

Однако есть несколько отличий. К примеру, в таких организациях должна проводиться влажная уборка производственных помещений, оборудования, обеденного зала, столов, а также санузлов каждые 3-4 часа с использованием дезинфицирующих средств.

не более 20 посадочных мест

В режиме стабилизации, когда сохраняется тенденция к снижению заболеваний коронавирусом в регионе и в стране, могут начать работать предприятия с 20 посадочными местами. И столы должны находиться на расстоянии не менее одного метра.  

Также в таком режиме точки общепита смогут проводить массовые мероприятия, но с условием размещения столов на расстоянии не менее метра с посадкой по 1-2 человека.

  • Организация ежедневно перед началом рабочей смены «входного фильтра» с проведением бесконтактного контроля температуры тела работников.
  • Работа персонала в СИЗ (маски, перчатки с учетом технологических операций).
  • Организация условий обработки рук кожными антисептиками для персонала и посетителей.
  • Влажная уборка производственных помещений, оборудования, обеденного зала, столов, санузлов каждые 5-6 часов с использованием дезинфицирующих средств.
  • обеззараживание воздуха с использованием бактерицидных ламп только в холодном цехе и на участке порционирования блюд.

все точки общепита

В штатном режиме при отсутствии в регионе заболеваний COVID-19 в регионе смогут работать все предприятия общественного питания при соблюдении нормативных требований:

  • Организация ежедневного перед началом рабочей смены «входного фильтра» с проведение бесконтактного контроля температуры тела работников.
  • Персонал работает в масках и перчатках с учетом технологических операций.
  • Персонал обрабатывает рук кожными антисептиками.
  • Текущая уборка должна проводиться с использованием моющих средств по мере необходимости в течение дня.
  • В конце рабочей смены должны проходить дезинфекционные обработки.
  • Обязательное обеззараживание воздуха с использованием бактерицидных ламп только в холодном цехе и на участке порционирования блюд.

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Автор: Валерия Дьячкова
сегодня, в 17:45 +3
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