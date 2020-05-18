Антисептик и дистанция: при каких условиях в России начнут работать рестораны
В Роспотребнадзоре дали рекомендации по работе предприятия общественного питания.
В ведомстве прописали, какие организации смогут начать работу в каждый из режимов карантинных мер.
Во время режима ограничений смогут работать предприятия общественного питания, которые работают исключительно с обслуживанием навынос и на доставку своей продукции. Роспотребнадзор дал следующие рекомендации:
- Работники каждый день перед началом рабочей смены должны проверять температуру тела бесконтактными термометрами.
- Весь персонал должен работать в средствах индивидуальной защиты (СИЗ) – масках и перчатках.
- Должны быть доступны кожные антисептики как для работников, так и для посетителей и курьеров.
- Каждые два часа нужно проводить влажную уборку производственных помещений и оборудования с использованием дезинфицирующих средств.
- По возможности проветривать помещения каждые два часа.
- Проводить обеззараживание воздуха помещений бактерицидными лампами.
- Соблюдать социальную дистанцию.
При переходном режиме в момент начала выхода людей из массовой самоизоляции смогут начать работу предприятия общепита площадью не более 50 кв. м. Эти заведения откроются при условии:
- Если в обеденном зале будет установлено не более 5 столов по 1-2 посадочных места (расстояния между столами должно быть не менее метра).
- Массовые мероприятия (банкеты, поминки и другое) проводиться не будут.
- Для подачи блюд и напитков будет использоваться одноразовая посуда. Допускается также использование и многоразовой, но с обязательной дезинфекцией.
Для предприятия общепита площадью не более 50 кв. м действуют почти идентичные правила, как и для тех заведений, которые работаю навынос или на доставку.
В частности, работники должны проверять температуру, носить СИЗ, использовать антисептики, проветривать помещения, проводить обеззараживание воздуха бактерицидными лампами и соблюдать социальную дистанцию.
Однако есть несколько отличий. К примеру, в таких организациях должна проводиться влажная уборка производственных помещений, оборудования, обеденного зала, столов, а также санузлов каждые 3-4 часа с использованием дезинфицирующих средств.
В режиме стабилизации, когда сохраняется тенденция к снижению заболеваний коронавирусом в регионе и в стране, могут начать работать предприятия с 20 посадочными местами. И столы должны находиться на расстоянии не менее одного метра.
Также в таком режиме точки общепита смогут проводить массовые мероприятия, но с условием размещения столов на расстоянии не менее метра с посадкой по 1-2 человека.
- Организация ежедневно перед началом рабочей смены «входного фильтра» с проведением бесконтактного контроля температуры тела работников.
- Работа персонала в СИЗ (маски, перчатки с учетом технологических операций).
- Организация условий обработки рук кожными антисептиками для персонала и посетителей.
- Влажная уборка производственных помещений, оборудования, обеденного зала, столов, санузлов каждые 5-6 часов с использованием дезинфицирующих средств.
- обеззараживание воздуха с использованием бактерицидных ламп только в холодном цехе и на участке порционирования блюд.
В штатном режиме при отсутствии в регионе заболеваний COVID-19 в регионе смогут работать все предприятия общественного питания при соблюдении нормативных требований:
- Организация ежедневного перед началом рабочей смены «входного фильтра» с проведение бесконтактного контроля температуры тела работников.
- Персонал работает в масках и перчатках с учетом технологических операций.
- Персонал обрабатывает рук кожными антисептиками.
- Текущая уборка должна проводиться с использованием моющих средств по мере необходимости в течение дня.
- В конце рабочей смены должны проходить дезинфекционные обработки.
- Обязательное обеззараживание воздуха с использованием бактерицидных ламп только в холодном цехе и на участке порционирования блюд.