В Тульской области коронавирус подтвержден у 470 медработников

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Всего в регионе насчитывается 2545 лабораторно подтвержденных случаев заболевания, на карантине находятся 1117 человек.

Министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк на оперативном совещании в правительстве рассказал, что всего госпитализированы 1234 человека, из них – 20 детей. Среди врачей и медперсонала заболевание подтверждено у 470 человек. Порядка 500 медиков будут протестированы на наличие антител к вирусу.

Алексей Дюмин отметил, что нельзя допустить возникновения очагов заболевания в коллективах – в дошкольных группах, в учреждениях круглосуточного пребывания, на предприятиях и в организациях. Для этого всем необходимо неукоснительно соблюдать санитарные требования. Губернатор поручил проанализировать причины роста заболеваемости в дни майских праздников.

В Тульской области создан необходимый неснижаемый запас лекарств, он постоянно пополняется. Амбулаторные пациенты будут получать препараты в поликлиниках. В Тульской области имеется достаточное количество аппаратов ИВЛ. На прошлой неделе при поддержке губернатора от социальных партнеров поступило еще 10 приборов.

Для лечения пациентов с коронавирусом завершено перепрофилирование помещений Алексинской, Веневской и Ефремовской больниц, а также в Тульской областной психиатрической больнице им. Н.П. Каменева и манежа стадиона «Арсенал».

– С ростом числа заболевших повышается и нагрузка на коечный фонд. Важно контролировать ситуацию и наращивать темп перепрофилирования учреждений под обслуживание пациентов с коронавирусом. Мы делаем это для того, чтобы сохранить жизни и здоровье людей, – подчеркнул глава региона.