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Опрос: 16% россиян заявили, что после перехода на удаленку их отношения с начальством ухудшились

Опрос: 16% россиян заявили, что после перехода на удаленку их отношения с начальством ухудшились

Лишь у 4% отношения улучшились. У остальных – не изменились.

Служба исследований компании HeadHunter провела опрос российских соискателей — как изменились их отношения с начальством после перехода на удаленную работу.

Больше половины россиян, у которых есть постоянное место трудоустройства (52%) рассказали о том, что перешли на удаленный режим работы из-за пандемии, 14% заявили о том, что этого не произошло, хотя их функционал вполне может выполняться дистанционно, а еще 34% отметили, что такой формат работы для их профессиональной деятельности невозможен.

Больше всего тех, кто стал работать из дома оказалось в сфере «Информационные технологии» (77%), а также «Искусство/Развлечения/Масс-медиа» (73%) и «Маркетинг/Реклама/PR» (71%). Меньше всего «удаленщиков» среди представителей сферы «Административный персонал» (33%), «Транспорт/Логистика» (24%) и «Производство/Сельское хозяйство» (22%).

О том, что их отношения с начальством ухудшились после перехода на удаленную работу заявили 16% опрошенных, 4% рассказали, напротив, об их улучшении. Для 72% ничего не изменилось.

Больше всего тех, кто стал более позитивно взаимодействовать с начальством среди специалистов в области «Продажи» (7%), а вот тех, чьи отношения приобрели более негативный оттенок, оказалось больше всего среди работников в области юриспруденции (35%) и рекламы и маркетинга (22%). Также 13% респондентов отметили, что стало больше конфликтов с начальством, 9% напротив, рассказали о снижении числа спорных ситуаций, а 10% отметили, что руководство стало их чаще хвалить.

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