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Больше 25 тысяч туляков нуждаются в кредитных каникулах

Больше 25 тысяч туляков нуждаются в кредитных каникулах

Почти 14 тысяч заемщиков по итогам рассмотрения их заявлений получили отказ.

В банки Тульской области поступило более 25500 заявок об изменении условий кредитных договоров. Уже рассмотрено 24000 обращений, по 10000 из них принято положительное решение.

В отделении Банка России по Тульской области уточнили, что большинство заявок касаются потребительских кредитов, около 1000 заявлений поступило от ипотечных заемщиков, порядка 400 – от автовладельцев, выплачивающих кредит за машину.

По 9600 займам на общую сумму 3,7 млрд рублей проведена реструктуризация, 13900 туляков получили отказ. Самые распространенные причины – превышение максимального размера кредита, не подтвержденное снижение доходов, наличие просроченной задолженности и отсутствие необходимых документов.

Закон о кредитных каникулах, который дает гражданину право получить отсрочку платежей в банке, микрофинансовой организации и кредитных потребительских кооперативах до полугода, вступил в силу 3 апреля. Эта отсрочка подходит для всех видов кредитов и займов, выданных до вступления закона в силу.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:16 −1
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