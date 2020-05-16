В Липках коммунальщиков оштрафовали за затянувшийся ремонт водопровода

Жители 386 домов по вине нерасторопных рабочих 16 часов сидели без холодной воды.

Киреевская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения требований законодательства при оказании коммунальных услуг жителям города Липки ООО «Водоресурс-К». Установлено, что из-за аварии на центральном водопроводе, произошедшей на пересечении улиц Трудовой и Чапаева, ресурсоснабжающая организация отключила холодное водоснабжение в 386 жилых домах.

Вопреки требованиям действующего законодательства, ремонт начался не сразу, и подача холодной воды в жилые дома была восстановлена только лишь спустя 16 часов, вместо положенных 4. Прокуратура внесла руководителю организации представление, виновное должностное лицо было привлечено к дисциплинарной ответственности.

Также по постановлению прокурора директор ООО «Водоресурс-К» привлечен к административной ответственности по ст. 7.23 КоАП РФ «Нарушение нормативного режима обеспечения населения коммунальными услугами», ему назначен штраф.