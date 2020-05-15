В Тульской области прогнозируют заморозки до -2°С

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью и утром 16 мая местами на юге региона ожидается понижение температуры до 0°C... -2°С.

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями! В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по городскому телефону 01 или с мобильного — 112 и 101.