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В Тульской области прогнозируют заморозки до -2°С

В Тульской области прогнозируют заморозки до -2°С

Вот так погода!

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью и утром 16 мая местами на юге региона ожидается понижение температуры до 0°C... -2°С.

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями! В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по городскому телефону 01 или с мобильного — 112 и 101.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:35 +4
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