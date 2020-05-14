Врач ответит на вопросы туляков про ВИЧ и СПИД в прямом эфире

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Прямой эфир приурочен ко Всемирному дню памяти жертв СПИДа, который отмечается в этом году 17 мая. Врач областного Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Святослава Привалова расскажет:

о профилактике заражения ВИЧ-инфекцией и СПИДом,

о лечении этих заболеваний и распространенных заблуждениях, связанных с ВИЧ.

Вопросы можно задать во время прямой трансляции, которая начнется 15 мая в 12.00 в аккаунте минздрава «ВКонтакте».