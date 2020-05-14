новости
новости
Регистрация
Врач ответит на вопросы туляков про ВИЧ и СПИД в прямом эфире
Фото: pixabay.com.

Врач ответит на вопросы туляков про ВИЧ и СПИД в прямом эфире

15 мая в официальном аккаунте минздрава «ВКонтакте» пройдет очередной прямой эфир из цикла «Отвечают врачи».

Прямой эфир приурочен ко Всемирному дню памяти жертв СПИДа, который отмечается в этом году 17 мая. Врач областного Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Святослава Привалова расскажет:

  • о профилактике заражения ВИЧ-инфекцией и СПИДом,
  • о лечении этих заболеваний и распространенных заблуждениях, связанных с ВИЧ.

Вопросы можно задать во время прямой трансляции, которая начнется 15 мая в 12.00 в аккаунте минздрава «ВКонтакте».

 

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Валерия Дьячкова
сегодня, в 11:35 0
Другие статьи по темам
Место
Туламинздрав
Прочее
ВИЧСПИДпрофилактика болезнейотвечают врачи

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Алексине задержали героинщиков
В Алексине задержали героинщиков
В Туле впервые пройдет онлайн-презентация автомобиля: жителям покажут новый ŠKODA RAPID
В Туле впервые пройдет онлайн-презентация автомобиля: жителям покажут новый ŠKODA RAPID
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.