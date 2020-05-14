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Врач ответит на вопросы туляков про ВИЧ и СПИД в прямом эфире
15 мая в официальном аккаунте минздрава «ВКонтакте» пройдет очередной прямой эфир из цикла «Отвечают врачи».
Прямой эфир приурочен ко Всемирному дню памяти жертв СПИДа, который отмечается в этом году 17 мая. Врач областного Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Святослава Привалова расскажет:
- о профилактике заражения ВИЧ-инфекцией и СПИДом,
- о лечении этих заболеваний и распространенных заблуждениях, связанных с ВИЧ.
Вопросы можно задать во время прямой трансляции, которая начнется 15 мая в 12.00 в аккаунте минздрава «ВКонтакте».
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