В Алексине задержали героинщиков

Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тульской области получили оперативную информацию, что проживающие в Алексине мужчина и женщина хранят в своем жилище наркотики.

– В ходе дальнейшей проверки первоначальные сведения подтвердились. В присутствии понятых обнаружено и изъято более 639 г героина. При этом наркотик не имеет никаких примесей, что считается признаком высокого качества, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

24-летний мужчина и его 22-летняя подельница задержаны. Возбуждено уголовное дело по ст. 30 УК РФ, ст. 228.1 УК РФ.