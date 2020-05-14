Погода в Туле 15 мая: небольшой дождь, до +15 и порывистый ветер

Синоптики обещают облачность с прояснениями и низкое давление.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу в регионе будет облачно с прояснениями. Небольшой дождь (до 3 мм за сутки).

Ветер северо-западный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с, местами порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2-7 градусов тепла, днём – от +10 до +15. Атмосферное давление низкое – 735-740 мм рт. ст.