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Лайфхаки: как носить маску, чтобы было удобно?

Лайфхаки: как носить маску, чтобы было удобно?

Myslo предлагает вам не рисковать ни здоровьем, ни семейным бюджетом, а научиться носить маску так, чтобы она не доставляла дискомфорт.

Бесконечные дебаты об эффективности защиты от коронавируса с помощью масок стали утихать. Теперь носить маски обязательно, иначе – штраф.

Используйте индивидуальные средства защиты и не рискуйте ни здоровьем, ни семейным бюджетом. А если маска доставляет дискомфорт, то вот несколько простых способов от него избавиться.

1. Потеют очки. Исправить это очень легко: надо просто завернуть верхнюю часть маски внутрь и после этого уже надевать очки.

2. Маска натирает уши. Растертые ушные раковины – очень неприятный побочный эффект защиты от вируса.  Но и здесь можно легко устранить проблему. Способов предлагается много. 

Например, школьник Куинн Рони из Ванкувера разработал и распечатал на домашнем 3D-принтере вот такой держатель для масок. Теперь Куинн раздает держатели бесплатно врачам местных больниц.

 

Кстати, подобные изделия уже можно купить на китайских интернет-площадках. Стоимость полезного изобретения – от 85 до 350 рублей.

Если нет держателей, можно их сделать самостоятельно. Например, пришить пуговки к повязке или специальному хлястику и цеплять за них ушки маски.

А можно и вовсе использовать канцелярскую резинку. 

3. Появляется раздражение кожи. Под маской на коже собираются пыль и пот, что увеличивает вероятность возникновения воспалений, покраснений, появления прыщей, развития аллергического контактного дерматита. Эксперты советуют: для предотвращения негативных последствий за полчаса до надевания медицинской маски нужно нанести на лицо защитный крем. Кроме того, надо чаще увлажнять кожу.

4. Маска – это некрасиво. Это совсем не так! Немного фантазии, и маска может стать уникальным предметом гардероба. Вот лишь несколько креативных вариантов, которые предлагают сегодня рукодельницы:

 

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 17:43 +1
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