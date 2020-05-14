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Адреса коронавируса: новые случаи COVID-19 в Тульской области отмечены на интерактивной карте

Адреса коронавируса: новые случаи COVID-19 в Тульской области отмечены на интерактивной карте

Карта ежедневно обновляется.

На карте указаны адреса с детализацией до номера дома в случае многоквартирных домов и до улицы – в случае частного сектора. Адреса выздоровевших и умерших граждан на текущий момент на карте не отображаются.

Чтобы увидеть актуальную карту активных очагов коронавируса в Тульской области, жмите на кнопку: 
 
 

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