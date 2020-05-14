новости
новости
Регистрация
Что нового в Центральном парке Тулы?
Фото предоставлено ГУ ТО «Тульские парки».

Что нового в Центральном парке Тулы?

Даже во время карантина, когда доступ посетителей в парк был ограничен, работы по поддержанию порядка на территории ЦПКиО не прекращались.

И парку есть чем порадовать гостей!

  • Гостей встречают новые удобные лавочки на главной аллее парка и большом кругу.
  • Обновленная разметка сделает передвижение пешком или на велосипеде более безопасным и комфортным.
  • Новый пункт проката электромобилей для маленьких посетителей ждет окончания карантинных мер.

Какие у ЦПКиО планы?
Их много! В первую очередь, это высадка цветов в конструкции вертикального озеленения — тысячи ярких и красивых растений порадуют гостей парка.
 
Посадки деревьев проводятся в плановом режиме и в большом количестве. Этой весной в Центральном парке уже высажено более 600 саженцев различных пород деревьев.
 
 
Масштабным проектом в текущем году станет организация детского развивающего центра круглогодичного использования. Подробнее об этом Myslo писал здесь.
 
обращение к тулякам

Специалист по связям с общественностью ГУ ТО «Тульские парки» Варвара Трунова:

Варвара Трунова

Варвара Трунова

– Да, парки открылись для перемещения посетителей, но мы призываем не использовать их как полноценные площадки для длительного пребывания. Сейчас это, в первую очередь, прогулочные зоны. Все объекты инфраструктуры закрыты, детские площадки огорожены. Надеемся на понимание наших посетителей! Берегите себя и своих близких! Соблюдайте дистанцию во время прогулок и пользуйтесь индивидуальными средствами защиты.

 
Отметим, что Центральный парк им. П. П. Белоусова — зеленые легкие города, место прогулок, занятий спортом и отдыха в целом. Для каждого он свой. Парк не застыл во времени, хотя и обладает богатой историей. Это живой организм, который постоянно развивается и совершенствуется, становясь всё более красивым и удобным для посетителей.
 
 

В 2020 год Центральный парк «вошёл» с целым рядом новшеств. Главную аллею украсила цепь арок с подсветкой, на берегу пруда установили перголу, организовали новое пространство для отдыха напротив базы проката. На фонтанной площади установили столбики со специальными розетками для зарядки различных мобильных устройств, а для поддержания безопасности – терминалы экстренного вызова полиции «Гражданин полицейский».

К уже существующей спортивной инфраструктуре добавилась еще одна площадка с уличными тренажерами и турниками. Обновлено ограждение парка со стороны улиц Первомайской и Тульского Рабочего полка.

 

Галерея
Что нового в Центральном парке Тулы? , Фото: 1
Что нового в Центральном парке Тулы? , Фото: 2
Что нового в Центральном парке Тулы? , Фото: 3
Что нового в Центральном парке Тулы? , Фото: 4
Что нового в Центральном парке Тулы? , Фото: 5
Что нового в Центральном парке Тулы? , Фото: 6
Что нового в Центральном парке Тулы? , Фото: 7
Что нового в Центральном парке Тулы? , Фото: 8
Что нового в Центральном парке Тулы? , Фото: 9
Что нового в Центральном парке Тулы? , Фото: 10
Что нового в Центральном парке Тулы? , Фото: 11
Что нового в Центральном парке Тулы? , Фото: 12
показать все фотографии
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
сегодня, в 17:50 +2
Другие статьи по темам
Событие
тульские парки сезон 2020
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Опрос Myslo: покупки vs коронавирус – кто кого?
Опрос Myslo: покупки vs коронавирус – кто кого?
Лайфхаки: как носить маску, чтобы было удобно?
Лайфхаки: как носить маску, чтобы было удобно?
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.