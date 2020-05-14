Что нового в Центральном парке Тулы?

И парку есть чем порадовать гостей!

Гостей встречают новые удобные лавочки на главной аллее парка и большом кругу.

Обновленная разметка сделает передвижение пешком или на велосипеде более безопасным и комфортным.

Новый пункт проката электромобилей для маленьких посетителей ждет окончания карантинных мер.

Какие у ЦПКиО планы?

Их много! В первую очередь, это высадка цветов в конструкции вертикального озеленения — тысячи ярких и красивых растений порадуют гостей парка.

Посадки деревьев проводятся в плановом режиме и в большом количестве. Этой весной в Центральном парке уже высажено более 600 саженцев различных пород деревьев.

Масштабным проектом в текущем году станет организация детского развивающего центра круглогодичного использования. Подробнее об этом Myslo писал здесь

обращение к тулякам

Специалист по связям с общественностью ГУ ТО «Тульские парки» Варвара Трунова: Варвара Трунова – Да, парки открылись для перемещения посетителей, но мы призываем не использовать их как полноценные площадки для длительного пребывания. Сейчас это, в первую очередь, прогулочные зоны. Все объекты инфраструктуры закрыты, детские площадки огорожены. Надеемся на понимание наших посетителей! Берегите себя и своих близких! Соблюдайте дистанцию во время прогулок и пользуйтесь индивидуальными средствами защиты.

Отметим, что Центральный парк им. П. П. Белоусова — зеленые легкие города, место прогулок, занятий спортом и отдыха в целом. Для каждого он свой. Парк не застыл во времени, хотя и обладает богатой историей. Это живой организм, который постоянно развивается и совершенствуется, становясь всё более красивым и удобным для посетителей.