Что нового в Центральном парке Тулы?
Даже во время карантина, когда доступ посетителей в парк был ограничен, работы по поддержанию порядка на территории ЦПКиО не прекращались.
И парку есть чем порадовать гостей!
- Гостей встречают новые удобные лавочки на главной аллее парка и большом кругу.
- Обновленная разметка сделает передвижение пешком или на велосипеде более безопасным и комфортным.
- Новый пункт проката электромобилей для маленьких посетителей ждет окончания карантинных мер.
Специалист по связям с общественностью ГУ ТО «Тульские парки» Варвара Трунова:
Варвара Трунова
– Да, парки открылись для перемещения посетителей, но мы призываем не использовать их как полноценные площадки для длительного пребывания. Сейчас это, в первую очередь, прогулочные зоны. Все объекты инфраструктуры закрыты, детские площадки огорожены. Надеемся на понимание наших посетителей! Берегите себя и своих близких! Соблюдайте дистанцию во время прогулок и пользуйтесь индивидуальными средствами защиты.
В 2020 год Центральный парк «вошёл» с целым рядом новшеств. Главную аллею украсила цепь арок с подсветкой, на берегу пруда установили перголу, организовали новое пространство для отдыха напротив базы проката. На фонтанной площади установили столбики со специальными розетками для зарядки различных мобильных устройств, а для поддержания безопасности – терминалы экстренного вызова полиции «Гражданин полицейский».
К уже существующей спортивной инфраструктуре добавилась еще одна площадка с уличными тренажерами и турниками. Обновлено ограждение парка со стороны улиц Первомайской и Тульского Рабочего полка.