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В тульской больнице в этом году установили 166 электрокардиостимуляторов
Фото пресс-службы минздрава Тульской области.

В тульской больнице в этом году установили 166 электрокардиостимуляторов

Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, кардиодиспансер продолжает оказывать пациентам круглосуточную помощь.

Кардиодиспансер, расположенный в тульской горбольнице № 13, продолжает оказывать высокотехнологичную и специализированную медицинскую помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В кардиологическом отделении стационара — 75 коек. За последние три года здесь провели более 1100 операций по имплантации электрокардиостимуляторов.

Операция проводится в рентгеноперационной и занимает 1−1,5 часа. Кардиостимулятор возвращает пациента к полноценной жизни: он снова может работать.

- Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, кардиодиспансер продолжает оказывать пациентам круглосуточную помощь. Операции по имплантации электрокардиостимулятора выполняются в прежних объемах, — цитирует пресс-служба областного минздрава врио главного врача городской больницы № 13 Ирину Шестову.

Пациенты, которых уже прооперировали, и те, у кого имеются хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, находятся на диспансерном учете. Они могут получить консультативную помощь кардиолога, позвонив по бесплатному телефону 8−800−200−27−72 по будням с 9.00 до 18.00.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 16:22 +2
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