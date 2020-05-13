Социальная дистанция не помогла наркодилеру с Косой Горы в Туле

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Предполагается, что подозреваемый организовал продажу наркотиков через окно своей квартиры на первом этаже.

Наркополицейские регионального Управления МВД при силовой поддержке подразделения УКОН УМВД «Гром» на территории Косой Горы в Туле задержали 29-летнего мужчину.

Предполагается, что подозреваемый организовал продажу наркотиков, так сказать, «из рук в руки», через окно своей квартиры на первом этаже. Стоит отметить, что при этом подозреваемый просил своих клиентов максимально соблюдать безопасное расстояние при передаче денег и наркотических средств, требуя сразу отходить на полтора-два метра.

«При проведении обыска сотрудниками полиции в присутствии понятых у подозреваемого обнаружено и изъято более 300 г марихуаны. В полиции возбуждено уголовное дело, проводятся дальнейшие мероприятия по выяснению всех деталей и обстоятельств его незаконной деятельности», — сообщили в пресс-службе региональной полиции.