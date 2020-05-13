Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области.
Социальная дистанция не помогла наркодилеру с Косой Горы в Туле
Предполагается, что подозреваемый организовал продажу наркотиков через окно своей квартиры на первом этаже.
Наркополицейские регионального Управления МВД при силовой поддержке подразделения УКОН УМВД «Гром» на территории Косой Горы в Туле задержали 29-летнего мужчину.
Предполагается, что подозреваемый организовал продажу наркотиков, так сказать, «из рук в руки», через окно своей квартиры на первом этаже. Стоит отметить, что при этом подозреваемый просил своих клиентов максимально соблюдать безопасное расстояние при передаче денег и наркотических средств, требуя сразу отходить на полтора-два метра.
«При проведении обыска сотрудниками полиции в присутствии понятых у подозреваемого обнаружено и изъято более 300 г марихуаны. В полиции возбуждено уголовное дело, проводятся дальнейшие мероприятия по выяснению всех деталей и обстоятельств его незаконной деятельности», — сообщили в пресс-службе региональной полиции.
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