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Социальная дистанция не помогла наркодилеру с Косой Горы в Туле
Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Социальная дистанция не помогла наркодилеру с Косой Горы в Туле

Предполагается, что подозреваемый организовал продажу наркотиков через окно своей квартиры на первом этаже.

Наркополицейские регионального Управления МВД при силовой поддержке подразделения УКОН УМВД «Гром» на территории Косой Горы в Туле задержали 29-летнего мужчину.
 
Предполагается, что подозреваемый организовал продажу наркотиков, так сказать, «из рук в руки», через окно своей квартиры на первом этаже. Стоит отметить, что при этом подозреваемый просил своих клиентов максимально соблюдать безопасное расстояние при передаче денег и наркотических средств, требуя сразу отходить на полтора-два метра.
 
«При проведении обыска сотрудниками полиции в присутствии понятых у подозреваемого обнаружено и изъято более 300 г марихуаны. В полиции возбуждено уголовное дело, проводятся дальнейшие мероприятия по выяснению всех деталей и обстоятельств его незаконной деятельности», — сообщили в пресс-службе региональной полиции.
 

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Социальная дистанция не помогла наркодилеру с Косой Горы в Туле, Фото: 1
Социальная дистанция не помогла наркодилеру с Косой Горы в Туле, Фото: 2
Социальная дистанция не помогла наркодилеру с Косой Горы в Туле, Фото: 3
Социальная дистанция не помогла наркодилеру с Косой Горы в Туле, Фото: 4
Социальная дистанция не помогла наркодилеру с Косой Горы в Туле, Фото: 5
Социальная дистанция не помогла наркодилеру с Косой Горы в Туле, Фото: 6
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Социальная дистанция не помогла наркодилеру с Косой Горы в Туле, Фото: 8
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 15:28 +7
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