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В парке «Патриот» планируют открыть Музей обороны Тулы
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В парке «Патриот» планируют открыть Музей обороны Тулы

В областном центре началась подготовка к 80-летию обороны города от немецко-фашистских захватчиков.

Глава региона Алексей Дюмин провел рабочую встречу по подготовке к празднованию 80-летия обороны Тулы. Он отметил, что это особая дата – в 1941 году Тула, находясь почти в полном окружении, выдержала чудовищные удары фашистов и сковала две армии противника, включая одну танковую. А Тульская оборонительная операция способствовала контрнаступлению советских войск в битве за Москву.

Зампред регионального правительства Ольга Гремякова доложила, что к юбилею обороны Тулы планируется наградить ветеранов труда и предприятий, сыгравших ключевую роль в обороне города, памятными медалями.

На совещании также обсудили возможность создания Музея обороны Тулы – концепцию музея обсуждает экспертный совет, в который вошли ведущие историки-краеведы, специалисты в области музейного дела. Его предлагается расположить в парке «Патриот».

Глава администрации города Дмитрий Миляев рассказал, что ?с 24 октября по 5 декабря 2021 года планируется провести познавательные, культурно-массовые, патриотические мероприятия. Площадь Победы украсит световая инсталляция, а город будет оформлен в едином стиле.

– К 75-летию Победы в Туле были приведены в порядок все мемориалы. Важно внимательно отнестись к благоустройству памятных мест. Мы должны отметить 80-летие героической обороны Тулы на самом высоком уровне, – подытожил Алексей Дюмин.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:35 +1
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