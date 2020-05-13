Где в Туле не будет света 14 мая
Плановые отключения пройдут с 12.00 до 19.00.
Сотрудники «Тулгорэлектросетей» будут работать по следующим адресам:
- ул. Демидовская, 56 к. 1, 56 к. 2, 56 к. 3, 18, 54,
- ул. Братьев Жабровых, 5,
- ул. Революции, 16,
- ул. Металлургов, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 22-а, 22-б,
- ул. Гайдара, 7, 9, 11, 13, 15,
- ул. Бардина, 6, 8,
- ул. Мартеновская, 22, 23, 24, 25, 27, 29,
- ул. Кутузова, 130,
- ул. Металлистов, 2-а,
- ул. Фестивальная, 81-107 (нечётн.), 112, 112-а,
- ул. Нагорная, 1-10,
- ул. Леваневского, 1-9,
- ул. Головина, 1-12,
- ул. Шевченко, 13, 13-а, 15, 15-а, 30, 30-а,
- ул. Станиславского, 43-49 (нечётн.),
- ул. Пархоменко, 1-43 (нечётн.), 43-а, 2-38 (чётн.),
- п. Косая Гора: Орловское шоссе, 10-26, 58-82 (чётн.), 64-а, 61-а, 61-в, 61-85 (нечётн.),
- ул. Вахрушева, 13-21, 21-а,
- ул. Стрекаловская, 2-48 (чётн.),
- ул. Марата, 20-34 (чётн.), 27-37 (нечётн.),
- ул. Чкалова, 1-13, 35-63 (нечётн.), 30-54 (чётн.),
- ул. Малиновая Засека, 37,
- ул. Марата, 36-44 (чётн.), 37-51 (нечётн.),
- ул. Черняховского, 26-54 (чётн.), 33-55 (нечётн.),
- ул. Каратьева Аллейка,
- Мясново: ул. Чмутова, 4-14 (чётн.), 14-а,
- ул. Б. Кулига, 3-33, 37-57 (нечётн.), 44-а, 28-а, 14-а, 4, 8-28, 32-36, 40, 42, 46-56 (чётн.),
- ул. Ликбеза, 6,
- п. Комарки: ул. Комарская, 1, 2, 3, 3-а, 8, 9, 9-а,
- 1-6 Комарские пр-ды.
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