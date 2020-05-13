Тульские предприятия начали получать беспроцентные кредиты

Чтобы предприятия, оказавшиеся в сложной ситуации из-за пандемии коронавируса, не увольняли сотрудников, правительство РФ ввело дополнительные меры поддержки. Малый и средний бизнес может получить в банках беспроцентные кредиты на выплату зарплаты в размере одного МРОТ на сотрудника.

Как уточняет региональное отделение Банка России, к началу мая банки Тульской области получили от представителей малого бизнеса 180 обращений на предоставление беспроцентных кредитов. Одобрено 69 заявок на сумму более 103 млн рублей. 18 малых предприятий и 5 индивидуальных предпринимателей получили первые ссуды на сумму 28 млн рублей.

Кроме того, представители 842 предприятий малого и среднего бизнеса Тульской области обратились в банки за реструктуризацией кредитов. Уже рассмотрено 647 обращений. Положительные решения приняты по 84% заявок. Реструктуризация предполагает предоставление льготного периода, во время которого заемщик выплачивает только проценты или основной долг, либо уменьшение платежей за счет увеличения срока ссуды.