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Тульские предприятия начали получать беспроцентные кредиты

Тульские предприятия начали получать беспроцентные кредиты

Ссуды под 0% годовых выдаются в рамках госпрограммы по сохранению рабочих мест.

Чтобы предприятия, оказавшиеся в сложной ситуации из-за пандемии коронавируса, не увольняли сотрудников, правительство РФ ввело дополнительные меры поддержки. Малый и средний бизнес может получить в банках беспроцентные кредиты на выплату зарплаты в размере одного МРОТ на сотрудника.

Как уточняет региональное отделение Банка России, к началу мая банки Тульской области получили от представителей малого бизнеса 180 обращений на предоставление беспроцентных кредитов. Одобрено 69 заявок на сумму более 103 млн рублей. 18 малых предприятий и 5 индивидуальных предпринимателей получили первые ссуды на сумму 28 млн рублей.

Кроме того, представители 842 предприятий малого и среднего бизнеса Тульской области обратились в банки за реструктуризацией кредитов. Уже рассмотрено 647 обращений. Положительные решения приняты по 84% заявок. Реструктуризация предполагает предоставление льготного периода, во время которого заемщик выплачивает только проценты или основной долг, либо уменьшение платежей за счет увеличения срока ссуды.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:50 +2
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Место
Тульская область

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