Во дворе дома на ул. Новомосковской ребёнок попал под колёса «Лады»

Фото: группа по пропаганде БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области

По предварительным данным, мальчик перебегал дорогу недалеко от детской площадки.

Как стало известно Myslo, около 19.30 на ул. Новомосковской, во дворе дома № 10 произошло ДТП – 24-летний водитель «Лады Калины» совершил наезд на 10-летнего мальчика, перебегавшего дорогу.

По предварительной информации, пешеход выбежал на дорогу с детской площадки, а машина двигалась на довольно высокой скорости, и водитель не успел затормозить.

В региональной Госавтоинспекции уточнили, что легковушка двигалась по придомовой территории, в зоне действия дорожного знака «Жилая зона». Пострадавшего ребёнка госпитализировали.

UPD: Публикация дополнена в 21.25.