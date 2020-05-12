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В «Октаве» волонтеры делают оборудование для тульских медиков
Фото: пресс-служба творческого индустриального кластера «Октава».

В «Октаве» волонтеры делают оборудование для тульских медиков

В день в лаборатории-мастерской «Фаблаб» изготавливают до 50 защитных экранов.

В России развернулось движение «Мейкеры против COVID-19»: по всей стране мастерские 3D-печати делают оборудование и средства индивидуальной защиты для врачей, которые борются с коронавирусной инфекцией.

Резидент тульского творческого индустриального кластера «Октава», лаборатория-мастерская «Фаблаб» печатает защитные щитки для лица и переходники на фильтры от аппаратов ИВЛ. Помимо масок изготавливают и герметичные переходники на маски для подводного плавания, чтобы крепить дыхательный фильтр, а затем использовать с аппаратами ИВЛ. В проекте участвуют и обычные владельцы 3D-принтеров, которые помогают врачам в меру своих возможностей.

В поликлиники и больницы Тулы, Новомосковска, Узловой и Алексина отгружено более 800 изделий, ещё 100 готовы к отгрузке. На изготовление одного щитка уходит до двух с половиной часов, а в день в «Фаблабе» производят до 50 готовых изделий. Также в лаборатории-мастерской изготовили более 200 переходников на маски и противогазы.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:44 +2
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Место
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