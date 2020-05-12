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В офисе или удаленно – куда тулякам выходить на работу?

В офисе или удаленно – куда тулякам выходить на работу?

Разъяснения по указу губернатора дала председатель государственно-правового комитета Тульской области Наталья Архипова.

В правительстве Тульской области разъяснили изменения в жизни туляков согласно указу губернатора. Один из вопросов касался выхода на работу туляков старше 65 лет. Должны ли выйти на работу работающие пенсионеры 65+?
 
– Да. Если у них есть какие-либо заболевания, они оформляют больничные без посещения медорганизации, — ответила Наталья Архипова.
 
По ее словам, в соответствии с указом губернатора работодателям рекомендовано таким сотрудникам предоставить отпуск либо перевести их на дистанционную работу.
 
– Президент сказал, что нерабочие дни завершились, поэтому у нас начинается обычная рабочая неделя. Но единственное, что должен сделать работодатель, — исходить из необходимости. Максимальное количество работников, если такая возможность есть, в режиме «дистанта». Необходимое количество сотрудников — минимальное — на рабочем месте, — пояснила Наталья Архипова.
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Сюжет: Коронавирус
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